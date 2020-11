Die Thüringer Bratwurst ist ein Markenzeichen genau wie die Thüringer Klöße, obwohl doch quasi jedes dritte Dorf auf sein Hausrezept schwört. Aus diesem Argument wollte ein Stadtrat am Donnerstag aufgeregt herleiten, dass die Oberweißbacher Bergbahn gerade nicht in Thüringer Bergbahn umbenannt werden dürfte.

Diana Saager bemühte bei ihrem Vortrag den allseits bekannten Spruch vom Wurm, der dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss, als sie erklärte, warum der Titel Thüringer Bergbahn mittelfristig das Überleben des wichtigsten touristischen Wahrzeichens der Region sichern soll. In Ermangelung von Fischen diskutierten dann aber doch die Angler und wähnten sich vollmundig in der Fähigkeit, sich in die Unterwasserperspektive hineinversetzen zu können.

Tradition ist ein Wert an sich. Ihn zu verlachen wird nicht dadurch weniger schlimm, dass es oft genug passiert. Doch sie zu bewahren, heißt bei einer Eisenbahn, dafür zu sorgen, dass sie rentabel in Betrieb bleiben kann. Ja, an der Thüringer Bergbahn erkennt nicht jeder Gast sofort, dass es Oberweißbacher Pioniergeist und Weltläufigkeit waren, die sie erst ermöglichten. Doch jetzt kommt die brutale Wahrheit: Deswegen ist er auch gar nicht nicht gekommen.

Bernhard Schmidt, der gestern eine Tempelvertreibung befürchtete, war es, der mit seinem Oberweißbacher Parlament seinerzeit über den größten anzunehmenden Schatten sprang, als er die Schwarzatal-Landgemeindefusion nur um den hohen Preis der Aufgabe von Oberweißbach als Adresse zum Beschluss führte. Für die Einwohner der Ortschaften hat sich außer den damit verbundenen Lästigkeiten der Umgewöhnung ebenso wenig geändert, wie sich an der Magie der Bergbahn mit dem Namen etwas ändert. Denn im Gegensatz zum Bratwurst und Klößen ist sie als Markenzeichen der Region tatsächlich weder von Tal zu Tal anders noch irgendwo raubkopiert.