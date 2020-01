Braunsdorfer Kleinod soll mit mehr Leben gefüllt werden

„Am Hang nebenan kann hoffentlich gerodelt werden“, so hieß es in der Einladung des Vereins der Höhendörfler zur Wiedereröffnung der Schneidemühle bei Braunsdorf am Sonnabend. Das mit dem Schnee hat trotz knapp 600 Höhenmetern nicht geklappt, tat indes Stimmung und Interesse der geschätzt über 100 Besucher keinen Abbruch. Und Fettbrote, heiße Suppe und Glühwein gingen auch bei leichten Plusgraden weg wie warme Semmeln.

Vereinsmitglieder leisteten in Braunsdorf rund 100 Arbeitsstunden

„Wir wollten den Leuten aus der Umgebung vor allem zeigen, was für ein Kleinod die Schneidemühle und in welch gutem Zustand sie ist“, betonte der Vereinsvorsitzende Peer Essebier. Und tatsächlich kam wohl so mancher Gast ins Staunen: Die wahrscheinlich rund 250 Jahre Säge- und Getreidemühle an der Braunsdorfer Werre, in der bis etwa 1950 gewerblich Bretter und Bohlen geschnitten wurden, zeigt sich gut in Schuss. Im Hauptraum ragt das originale Sägegatter aus dem Boden, im Technik-Keller ist noch die 14 PS starke Wasserturbine zu sehen, die 1927 den Antrieb mittels des mit zehn Metern Durchmesser außergewöhnlich großen Wasserrades ersetzte. Auch einige Transmissionswellen sowie die zugehörigen Riemen sind noch vorhanden, zudem eine ganze Kiste voller Sägegatter-Ersatzteile – zusammengetragen durch Vereinsmitglieder, die nach Übertragung des vordem gemeindeeigenen Objekts im vorigen Jahr laut Essebier rund 100 Arbeitsstunden leisteten, um das Kleinod wieder zum Glänzen zu bringen, vor allem durch Aufräumen, Inventarsichten und Reinigen.

Die Schneidemühle war dank massiver Förderung vor rund zehn Jahren durch die damalige Gemeinde Saalfelder Höhe aufwändig saniert, dann indes ziemlich sich selbst überlassen worden. Mit dem Wechsel zur Stadt Saalfeld gebe es für den Erhalt merklich bessere Unterstützung, betont der Vereinschef. So habe die Stadt den Bau eines endlich auch für betagte Besucher tauglichen Zugangs mit Material unterstützt. In der kleinen Küche könnte zumindest theoretisch ein Herd befeuert werden, auch eine Beleuchtung gibt es nun, gespeist aus einer Autobatterie. „Hell genug und gemütlich“, befindet Essebier.

Drei weitere Besichtigungstage in diesem Jahr

Zumindest an drei Tagen in diesem Jahr, da auch Dittrichshütte seine Ersterwähnung vor 650 Jahren feiern wird, soll die Schneidemühle mit Leben gefüllt werden: zum Sommerfest des Vereins im Juni, zum Mühlentag und am Tag des offenen Denkmals. Öfter wohl erst mal nicht, denn die idyllische Lage der Schneidemühle birgt auch ein Problem: eine Zufahrt per Auto ist auf den Waldwegen nicht statthaft und neben Strom aus dem Netz mangelt es auch an Wasser- und Abwasseranschluss. Und damit auch an Toiletten. Das schränkt die Nutzungsmöglichkeiten merklich ein. „Irgendetwas wird uns schon noch einfallen“, ist Essebier überzeugt. Priorität für den Verein habe erst einmal die dauerhafte Nutzbarkeit der Turmwindmühle in Dittrichshütte. Die ist zwar als technisches Denkmal gut in Schuss, bräuchte nun aber auch solide sanitäre Verhältnisse.

Eine Bitte gaben Peer Essebier und seine Vereinskollegen am Sonnabend den Besuchern mit auf den Heimweg: Falls sie beim nächsten Aufräumen oder Frühjahrsputz auf alte Bilder, Dokumente oder Gerätschaften mit Bezug zur Schneidemühle stoßen, sollten sie diese dem Verein überlassen – schließlich ist im Gebäude noch viel Platz für Erinnerungsstücke.