„Brexit kann auch eine Chance sein“

Erst Megxit, nun bald Brexit: Nur noch wenige Tage, dann verlässt Großbritannien die Europäische Union, diesmal wohl tatsächlich. Ein Unternehmen im Landkreis ist davon besonders betroffen: Die Optimax Logistik + Spedition GmbH in Saalfeld wurde schließlich vor 23 Jahren gegründet, um Warentransporte zwischen Thüringen und dem Insel-Königreich mit dem seltsamen Linksverkehr abzuwickeln. Und noch immer pendeln die meisten der zehn knallgelben firmeneigenen Sammel-Lkw im Zwei-Tage-Rhythmus zwischen Saalfeld und einem der sieben Partner-Depots zwischen Bristol und Glasgow.

Angst vor Chaos beschert Auftragsspitzen

Tatsächliche Auswirkungen auf das Unternehmen hatte indes bislang weniger der tatsächliche EU-Austritt als vielmehr das jahrelange Gezerre darum. „Im April vorigen Jahres fielen unsere Großbritannien-Aufträge auf einen Tiefstwert wie noch nie“, erinnert sich Speditionsleiter Kathleen Swora, „nachdem die Kunden zwischen Januar und März alles rausgeballert hatten aus Sorge, der für den 29. März geplante Austritt könnte Chaos bringen.“ Bis zu 100 eigene und gecharterte Lkw pro Woche seien damals nach Großbritannien und zurück unterwegs gewesen, im April rutschte die Tourenzahl dann teils unter 20 in einer Woche. Normalerweise sind es 50 Touren.

Insgesamt sei die Nachfrage für Transporte nach und aus Großbritannien übers ganze Jahr 2019 bereits merklich gesunken, so Optimax-Geschäftsführer Markus Daniel; das Geschäft auf dem britischen Markt bringe nur noch 56 Prozent des Umsatzes herein, wobei dies auch dem Einbruch in der Automobilbranche insgesamt geschuldet sei, die besonders stark mit dem Vereinigten Königreich verbunden ist. Das Pre-Brexit-Schwächeln sei indes durch andere Zielländer fast ausgeglichen worden, betont Fuhrparkleiter Chris Sperber: Frankreich und die Benelux-Staaten hätten am stärksten zugelegt, gefolgt von Spanien und Italien sowie Osteuropa. So sei der in den letzten Jahren zwischen zehn und zwölf Millionen Euro pendelnde Umsatz auch nur leicht geschrumpft.

Längere zollfreie Übergangszeit erwartet

Nun wiederhole sich im Großbritannien-Geschäft die Dynamik von vor einem Jahr, indes wesentlich gedämpfter, urteilt Speditionsleiterin Swora. Denn inzwischen sei klar: Der Brexit wird zwar zum 31. Januar formell vollzogen – für die Geschäfte aber ändert sich vorerst fast nichts. Die Zollfreiheit im Warenverkehr etwa gelte zunächst bis Ende des Jahres fort – und ob danach Aus- und Einfuhren gleich wieder zu verzollen wären, daran haben Swora und ihre Kollegen erhebliche Zweifel. Schließlich würden Verhandlungen über Handels- und Zollabkommen Großbritanniens etwa mit den USA nun schon etliche Jahre währen, sei bislang nur der entsprechende Vertrag mit der Schweiz fertig. „Ich gehe davon aus, dass die Übergangsfrist bis zu neuen Zöllen noch verlängert werden wird“, meint Swora.

Was nicht heißt, dass man bei Optimax der Veränderungen im Insel-Geschäft etwa passiv entgegensieht. Ein halbes Dutzend der insgesamt 45 Mitarbeiter hat sich kürzlich im Hafen von Rotterdam kundig gemacht, wie eine weitgehend digitalisierte Zollabwicklung, die es im Seefrachtverkehr schon gibt, auch für den Speditionsdienst funktionieren könnte. „Im Idealfall ist dann jede Fracht bereits mit dem Verladen im System eingebucht und der Lkw fährt los, wenn der Zoll alles angenommen und die Durchleitung bestätigt hat“, schildert Fuhrparkleiter Sperber das künftige Szenario. Ob das allerdings gleich europaweit und auch weithin fehlerlos funktioniert, daran bestehen offenbar nicht nur ihm Zweifel: Nicht von ungefähr erweitern etliche Nordsee- und Atlantik-Fährhäfen derzeit ihre Wartespuren für Lkw.

Zoll-Service für Kunden soll ausgebaut werden

Zollschulungen haben Optimax-Mitarbeiter aber nicht nur in Rotterdam, sondern auch in der Heimat absolviert. Denn das Unternehmen ist „zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ (engl. Authorised Economic Operator /AEO) und will es bleiben – was bedeutet, dass man alle Zollformalitäten selbst abwickelt. Ein Service, den man Kunden schon anbietet und der, wenn es zur neuen Zollgrenze kommt, auf alle Großbritannien-Ein- und Ausfuhren ausgedehnt werden und „richtig Geld bringen“ könnte, wie Sperber es ausdrückt, der denn auch optimistisch findet: „Der Brexit kann auch eine Chance für uns sein.“ Geschäftsführer Daniel rät ohnehin zur Gelassenheit. Zum Speditionsgeschäft gehöre nun einmal, sich stets und schnell an veränderte Bedingungen anpassen zu können, meint er. Handel mit Großbritannien habe es schließlich auch vor dessen EU-Mitgliedschaft schon gegeben. Unterm Strich, so Daniel, würden die Langzeit-Aufträge für und von der Insel wohl noch schrumpfen, aber Optimax hoffentlich mehr als Zoll-Dienstleister von gelegentlichen Akteuren auf dem britischen Markt genutzt werden. „Der Großbritannien-Kuchen wird kleiner, aber wir behalten ein größeres Stück davon“, hofft Daniel. Und außerdem gibt es ja noch ein paar andere Länder, die noch zollfrei zu erreichen sind.