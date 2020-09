Buch dokumentiert Erzählsalons zum Kulturpalast in Unterwellenborn

Erfurt. Vorstellung am Sonntag in Erfurter Galerie Waidspeicher

In drei mehrstündigen Erzählrunden hatten sich zwischen November 2019 und Januar 2020 Menschen ihres Lebens mit und im einstigen Kulturpalast der Maxhütte erinnert, über Auftragskunst und Widersetzlichkeit gesprochen, Laienkultur und große Konzerte. Nicht zuletzt über eine Zukunft, die dem Palast wieder Leben einhauchen könnte. Nun sind die Erinnerungen, Emotionen und Hoffnungen in Schrift und Bilder gegossen, als das soeben veröffentlichte Buch „Kulturpalast Unterwellenborn: Aus Erinnerung Zukunft schmieden“. Vorgestellt wird es am Sonntag um 16 Uhr im Rahmen eines Publikumsgespräches am Rande der Ausstellung „Zwei deutsche Architekturen 1949 – 1989“ in der Erfurter Galerie Waidspeicher.

Simone Hain, Architekturhistorikerin und Kuratorin der Ausstellung, sowie Katrin Rohnstock, Herausgeberin und Inhaberin der Firma Rohnstock Biografien, werden das Gespräch moderieren und im Anschluss das Buch vorstellen, das während der Veranstaltung kostenlos vor Ort erhältlich ist. Mit der Ausstellung „Zwei deutsche Architekturen 1949 – 1989“ war 2004 erstmals eine Zusammenschau der Architekturleistungen von BRD und DDR erstellt worden– ein für das vereinte Deutschland einmaliges Projekt, das auch das Werden und Vergehen des Kulturpalasts in Unterwellenborn darstellte. Nach ihrer Premiere in Hamburg und Leipzig wurde die Ausstellung weltweit in 26 Städten erfolgreich präsentiert.