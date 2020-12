Buch zum Sitzendorfer Jubiläum wandert mit nach 2021

Sitzendorf. Zu den Feierlichkeiten zum 650. Jubiläum im Frühling auch die Streifzüge durch die Ortsgeschichte präsentieren - das war der Plan, den sich die Truppe schon 2019 zusammen mit Bürgermeister Martin Friedrich gegeben hatte und guter Dinge war, dass das auch alles klappt, schließlich sollte danach sogar eine Handvoll vertiefende Heimatabende auf der Jubiläumsagenda stehen.

Joachim Kränkel übernahm die Federführung, Steffi Schubert mit ihrer Erfahrung als Werbefachfrau in der ortsansässigen Fachfirma Frosch die technische Umsetzung. Auf das geballte Wissen der Schulen, Kindergärten, Vereine und Firmen, auf die Initiative aller Sitzendorfer Generationen wollte man natürlich auch nicht verzichten. Doch es ging ab Frühling den Sitzendorfern wie allen anderen Dörfern mit runden Geburtstagen. Den ersten Dämpfern und zwischenzeitlichen Hoffnungen folgte am Ende der Entscheid: Wir schieben alles ein Jahr weiter. So war auch bei der Festschrift der unmittelbare Druck des Redaktionsschlusses raus, ein Grund, warum auch sie noch nicht druckfertig ist.

Joachim Kränkel vertraut noch auf Stift und Papier

Sowohl bei Joachim Kränkel, der seine Texte und auch die der anderen Zulieferer ein ums andere Mal nachbearbeiten konnte, als auch bei Steffi Schubert, die von Joachim Kränkel die Digitalisierung seines historischen Fotobestands übernommen hatte, drängte sich zwischendurch anderes in den Vordergrund. Und aktuell ist die Lage nicht besser geworden für jenes Treffen, bei dem die richtige Auswahl der Bilder an der richtigen Stelle im Text vermerkt werden soll. Joachim Kränkel nämlich, von 1999 bis 2004 selbst eine Wahlperiode lang Bürgermeister im Dorf, vertraut mit seinen 83 Jahren auf Stift und Papier und kann seine Texte nur dann seiner tippgewandten Gattin Christel und der technischen Hilfe von Enkelin Maria als Datei bereitstellen. Steffi Schubert wiederum hat seit Mittwoch die achtjährige Tochter zu betreuen, die wie alle in die vorfristigen Weihnachtsferien geschickt wurde.

Erinnerungstafeln werden an denkwürdigen Punkten im Ortsbild aufgestellt

Bürgermeister Martin Friedrich will sich aber vom Toresschluss nicht verrückt machen lassen: "Unser Konzept war es, die Festschrift zusammen mit einem zum Jubiläum passenden Beutel, einer Sonderedition Wusil, einem Einkaufswagenöffner und Aufklebern in einem Paket bei den Veranstaltungen an die Frau oder der Mann zu bringen und dabei wollen wir auch bleiben. Wir haben alle zusammen dieses Jahr überstanden, viele zusammen an der Festschrift gebastelt, dann haben wir auch alle Geduld, bis wir uns nach dem Winter wieder unbeschwert versammeln können, um alles zusammen zu genießen."

Spätestens dann wird es auch die zwölf Erinnerungstafeln im A1-Format geben, die an denkwürdigen Punkten im Ortsbild aufgestellt werden und die vor allem mit historischen Bildern die Entwicklung Sitzendorfs im Laufe der Jahrhunderte über das Jubiläum hinaus nachvollziehbar machen sollen.