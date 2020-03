Bus-Tourplan nach Fahrgast-Lust

Das Unternehmen so gut wie möglich auch auf unliebsame Herausforderungen vorzubereiten, auch das ist der Job eines Geschäftsführers. Weshalb Dirk Bergner als einer der Kombus-Chefs derzeit mehrfach am Tag sich auf den neuesten Corona-Stand bringt. Das Fläschchen mit Desinfektionsmittel für die Hände, das alle Busfahrer in der Grippesaison dabei haben, steckt auch in seiner Tasche. „Immer mal die Hände waschen und Abstand halten zu Fahrgästen“, das sei derzeit die Devise auch für die Kombus-Unternehmen, betont Bergner.

Noch seien die Auswirkungen der Corona-Epidemie überschaubar, erklärt der Geschäftsführer. Unmittelbar betroffen sind die Charter-Buchungen ganzer Busse, weil Touren etwa zur Leipziger Buchmesse oder zu anderen abgesagten Veranstaltungen ausfielen oder Veranstalter etwa von Reisen nach Italien, Prag oder dem Balkan absagten. Insgesamt 20 solcher Stornierungen im Gesamtwert von rund 16.000 Euro waren bis Mitte dieser Woche aufgelaufen. Verschärft sich die Lage auch im Kombus-Gebiet selbst, müsste man eventuell wie im besonders betroffenen Landkreis Heinsberg das Ein- und Aussteigen in Busse auf die hinteren Türen beschränken und die ersten paar Sitzreihen absperren, damit Passagiere und Fahrer sicher getrennt bleiben. „Der Linienverkehr muss unter allen Umständen laufen – sonst könnten wir in unserem ländlichen Gebiet auch gleich den Notstand ausrufen“, findet Bergner.

Elektro-Bussen mangelt es an Laufleistung

Grippe und Corona sind die kurzfristigen Herausforderungen; andere rücken langsamer heran und sind ob ihrer Dramatik noch schwer zu beurteilen. Klimaneutralität und Sparsamkeit zum Beispiel. In den nächsten Tagen wird Bergner die nächste Bestellung über 15 neue Busse vom Typ Iveco Crossway unterschreiben, wie sie zuletzt vor ein paar Wochen von Kombus übernommen wurden, nur dass bei der neuen Order die etwas kürzeren Fahrzeuge für die Stadtlinien überwiegen. Im Vergleich zu jenen Bussen, die sie ersetzen, verbrauchen die neuen weniger Kraftstoff und stoßen entsprechend weniger Treibhausgase sowie Partikel aus – aber Diesel sind es trotzdem. Und elektrisch angetriebene Busse, wie gerade die ersten in Jena auf die Straße kommen? Kosten mit drei bis vier Millionen Euro in der Anschaffung ein Mehrfaches der Diesel. Selbst das würde das Land mit Fördermitteln verkraftbar machen, doch gehört zur Umstellung auf Stromer eben mehr: Für genügend Lade-Leistung müsste eigens eine Mittelspannungsleitung von Remschütz her über die Saale zum Betriebshof gespannt und dort eine Trafostation errichtet werden, dazu bräuchte es wegen der noch geringen Reichweite Ladestationen mindestens an den größeren Bahnhöfen – insgesamt eine viel zu teure Variante. „Und so, wie die Batterien heute hergestellt werden, auch nicht wirklich klimaneutral“, ergänzt Bergner. Er würde eher den Strom-Antrieb aus der Brennstoffzelle favorisieren, denn dann wäre die im ländlichen Raum benötigte Laufleistung der Busse kein Problem. Dem wiederum steht entgegen, dass heutige Brennstoffzellen-Busse noch teurer als Batterie-Fahrzeuge sind. Und vor allem: Es gibt fast gar keine Infrastruktur für den benötigten Wasserstoff, erst recht nicht für einen klimaneutral erzeugten.

Gleichwohl wird auch in Deutschland daran gefeilt, die „Clean-Vehicle-Direktive“ der EU in nationales Recht zu transferieren. Sie schreibt vor, dass ab 2025 knapp die Hälfte und ab 2030 schon 65 Prozent aller Fahrzeuge im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) emissionsarm sein müssen. Schon im nächsten Jahr müsste die Kombus entsprechend neue Fahrzeuge bestellen oder zumindest ausschreiben. Die Geschäftsführung hofft nun, dass die Sauber-Quote nicht auf jedes einzelne Unternehmen oder jede Kommune, sondern auf ganz Deutschland bezogen wird. Dann würden Großstädte und Regionen wie Hamburg und Schleswig-Holstein, die bereits die Umrüstung auf reinen Elektroantrieb beschlossen haben, für den klimaneutralen Flottenanteil sorgen, während die Busunternehmen im mehr ländlichen Raum weitgehend bei modernen Diesel- und Gasantrieben bleiben könnten.

Computer baut Fahrplan nach Kundenwunsch

Die haben ohnehin in besonderer Weise mit einer weiteren Herausforderung zu kämpfen – dem demografischen Wandel. Der verlangt, übersetzt in eine weitere EU-Richtlinie, nicht nur die barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen, was freilich schon baulich nicht in allen Orten nach den heutigen Vorschriften möglich ist, so dass bei strenger Interpretation etliche jetzige Haltestellen entfielen oder an die Ortsränder verlegt werden müssten. Dirk Bergner wünscht sich da mehr Flexibilität bei den Fördermittel-Stellen, um auch kleinere Umbauten zu akzeptieren: „Unsere Fahrer sind Profis, die Menschen mit Handicap auf jeden Fall das Ein- und Aussteigen ermöglichen.“

Die Kritik, dass etliche Orte selten am Tag und dann nur per Schulbus zu eher ungünstigen Zeiten zu erreichen respektive zu verlassen sind, nehmen Bergner und sein Geschäftsführer-Kollege Bert Hamm durchaus ernst, halten allerdings Forderungen wie etwa von den Grünen, dass jedes Dorf tagsüber im Ein-Stunden-Takt erreicht werden soll, für deutlich übertrieben. „Wir halten es für besser, bedarfsgerechte Lösungen auf Abruf anzubieten, die in den normalen ÖPNV integriert statt aufgesetzt werden“, betont Bergner. Was das bedeutet? „Die Leute wollen nicht unbedingt die feste Linie, sondern wissen, ob sie beispielsweise morgen oder in zwei Tagen von ihrem Wohnort in die Stadt kommen, um dort einzukaufen, zum Arzt zu gehen, Wege zu erledigen. Das kann meinetwegen am Dienstag eine Verbindung aus dem Hexen- und Hirschgrund zur künftigen Rendezvous-Haltestelle in Schwarza sein, am Mittwoch aus Sormitz- und Loquitztal und so weiter“, erklärt Bergner. Via App auf Smartphone oder Tablet könnten die Fahrgäste ihren Bedarf anmelden, dann stellt das Kombus-System Route und Fahrzeiten zusammen, fragt noch einmal alle Nutzer um Bestätigung und gibt dann den Auftrag frei. Eingesetzt würde dann ein bis zu 16-sitziger und trotzdem barrierefreier Bus statt der üblichen 15-Meter-Fahrzeuge. Und Integration in den normalen ÖPNV würde heißen, dass für die Bedarfs-Variante kaum genutzte feste Linien etwa am Wochenende entfielen. Für derartige „On-demand“-Lösungen hat der Bund eine Förderung angekündigt, allerdings wird an den genauen Regelungen noch gearbeitet. Liegen die vor, wird die Kombus-Geschäftsführung ihren Vorschlag in den ÖPNV-Zweckverband einbringen. „Auch Fahren nach Bedarf kostet Geld“, macht Bergner schon mal deutlich. Und das System funktioniert nur per App, also via Smartphone oder Tablet. Was wiederum technikaffine Nutzer sowie ein überall ausreichendes Internet voraussetzt. Immerhin lässt sich dieses Risiko im Unterschied zu Corona einigermaßen sicher einschätzen und beeinflussen.