Bus und Motorrad stoßen zusammen - Alkoholisiert Auto gefahren

Rudolstadt/Saalfeld. Ein schwerer Unfall in Saalfeld mit einem Schwerverletzten und ein stark betrunkener Autofahrer in Rudolstadt beschäftigten die Polizei.

Bereits am Dienstag kam es am Nachmittag in Saalfeld im Bereich der Straße Dorfanger zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war in der Remschützer Straße ein Linienbus unterwegs. Kurz vor der Einmündung Dorfanger kam ihr auf ihrer Spur ein 17-jähriger Motorradfahrer entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der 17-Jährige schwer verletzt wurde und vom Rettungsdienst anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die 25-jährige Busfahrerin blieb unverletzt. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Autofahrt unter starkem Alkoholeinfluss

Eine Tankstellen-Mitarbeiterin meldete am Mittwochvormittag der Polizei in Rudolstadt einen vermutlich betrunkenen Autofahrer, der gerade bei ihr Bier gekauft hatte und sich anschließend wieder in sein Auto setzte, um fortzufahren. Die Zeugin konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges nennen und den Mann beschreiben. Schon kurz nach dem Hinweis wurde der Mann in seinem Auto angehalten. Laut Angaben der Polizei hatte der Atemalkoholtest einen Wert von über 3,4 Promille angegeben. Der 48-Jährige musste mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

