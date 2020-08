Am Rudolstädter Busbahnhof hat nun der zweite Abschnitt des Umbaus begonnen. Nun wird das Verkehrshaus neu errichtet.

Rudolstadt. Erste Bauphase am Busbahnhof beendet – Verzögerungen wegen Hitze

Busse in Rudolstadt rollen schon auf neuem Traggerüst

Beim Umbau des zentralen Busbahnhofes in Rudolstadt konnte jetzt die erste Bauphase erfolgreich beendet werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war die Bauphase geprägt von Tiefbauarbeiten auf der östlichen Hälfte des Busbahnhofes, bei der auch erstmalig in Rudolstadt an Stelle von reinem Asphalt die sogenannte halbstarre Deckschicht als Belag aufgetragen wurde. Der Verbund aus dem mit einer Zementsuspension verfüllten Asphalttraggerüst ermöglicht eine weit höhere Langlebigkeit der Deckschicht.

Lieferschwierigkeiten bei den Granitmaterialien sowie die sehr heißen Tagestemperaturen Anfang Juli hatten zudem zu Bauverzögerungen von etwa zweieinhalb Wochen geführt. So konnte beispielsweise die Verfüllung des Asphalttraggerüstes nur bei den niedrigeren Temperaturen in den Nachtstunden mit Sondergenehmigungen verzögert erfolgen. Einige Tage darauf rollten bereits die ersten Busse. Die Haltestellen wurden als Provisorium für die nächsten Bauabschnitte auf den östlichen Teil versetzt. Gemeinsam mit dem städtischen Bauhof und der Energieversorgung Rudolstadt (EVR) wurde zudem für eine ebenfalls provisorische Beleuchtung der Haltestellen gesorgt. Momentan finden im Nachgang der ersten Bauphase noch Restleistungen wie Pflasterarbeiten der Gehwege statt. Parallel startet bereits die zweite Bauphase mit der Errichtung des Verkehrshauses. Bis Jahresende soll der Rohbau stehen und über den Winter der Innenausbau durchgeführt werden. Der Zeitplan sieht vor, dass Anfang Januar die dritte Bauphase mit dem westlichen Teil der Verkehrsanlagen des Busbahnhofes startet. Die Eröffnung des neuen Busbahnhofes ist dann für Sommer 2021 geplant.