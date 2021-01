CD „Hoch Heidecksburg!“ wieder erhältlich

Rudolstadt. Mit seinem Marsch „Hoch Heidecksburg!“ hat der Komponist Rudolf Herzer der Stadt und dem Schloss ein musikalisches Denkmal gesetzt.

In Ermangelung einer eigenen deutschen Nationalhymne wurde der Marsch in den Jahren nach 1945 zu Staatsempfängen gespielt und dementsprechend als Nationalhymne gewertet. Der Titel mit seiner eingängigen Melodie gehört noch heute zu den meistgespielten nicht-militärischen Märschen.

Dass der Name Herzer immer noch omnipräsent in Rudolstadt ist, beweist auch die bald stattfindende Umbenennung des neugestalteten Busbahnhofs in „Rudolf-Herzer-Platz“.

In der Tourist-Information Rudolstadt kann die gut nachgefragte Sonderedition des Marschs „Hoch Heidecksburg!“, eingespielt von den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt, ab sofort wieder erworben werden. Aufgrund der vorübergehenden Schließung für den Besucherverkehr geht dies bis auf weiteres mit einer verbindlichen Bestellung per E-Mail an info@rudolstadt.de unter Angabe des Namens, der vollständigen Rechnungsadresse und einer Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Die CD wird anschließend per Post und mit Rechnung inklusive Versandkosten verschickt.

Neben „Hoch Heidecksburg!“ sind noch zwei weitere Märsche – „Rudolfsklänge“ und „Mein letzter Gruß“ – auf der CD enthalten.