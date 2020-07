Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU fordert mehr Tempo bei digitaler Schule in Saalfeld-Rudolstadt

Die CDU-Fraktion im Kreistag fordert von der Verwaltung einen detaillierten Bericht über den Stand der Digitalisierung in den Schulen des Landkreises und die konkrete Benennung von Schwerpunkten und Problemfeldern in den Einrichtungen, die den weiteren Ausbau behindern.

Der Kreistag soll in seiner nächsten Sitzung Landrat Marko Wolfram (SPD) beauftragen, schnellstmöglich eine Digitalisierungsstrategie mit konkretem Zeitplan für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises zu erarbeiten und vorzulegen. Zur Begründung heißt es in dem Antrag, dass es immer mehr Beschwerden von Eltern über die Probleme bei der Digitalisierung der Schulen gebe.

Vorreiterrolle als Ziel

So wisse man von einer Beendigung der iPad-Klassen am Böll-Gymnasium, häufigem Internet-Ausfall an der Regelschule Neusitz und von fehlendem Geld für die WLAN-Verbindung am Gorndorfer Gymnasium. Hinzu komme, dass Anträge von Schulen auf Mittel für Tablets und interaktive Tafeln gestrichen werden, weil zu geringe Internetgeschwindigkeiten das Betreiben zusätzlicher Endgeräte verhindern oder das Netzwerk in den Gebäuden zu schwach sei, wie der Landrat selbst eingeräumt habe.

Der Landkreis müsse endlich eine Vorreiterrolle bei der digitalen Schule einnehmen, heißt es im CDU-Antrag, der laut Beschluss im Kreisausschuss nun auf die Tagesordnung kommt.