Saalfeld. Maik Kowalleck sieht mehrere Unklarheiten bei der Betreuung in Schulen und Kindergärten in Saalfeld-Rudolstadt ab 15. Juni.

CDU-Politiker: Kita- und Schulöffnung in Sa-Ru mit Fragezeichen

Wenn ab Montag die Kindergärten und Grundschulen in Thüringen wieder eine tägliche Betreuung von sechs bis acht Stunden für alle Kinder anbieten, ist das auch nach Meinung des Saalfelder CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die aktuelle Diskussion zeige jedoch deutlich, dass der Ankündigung der Landesregierung klare und alltagstaugliche Regelungen für die Umsetzung fehlen.

So hatten die Schulen bis zum 11. Juni keine Regularien, was ab 15. Juni umzusetzen ist. Große Ungewissheit bestehe auch bei Eltern, die vor teils schier unlösbare Probleme gestellt würden, so Kowalleck. Der Fall einer Krankenschwester stehe stellvertretend für viele Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen. Während das Kind in der Notbetreuung ab 6 Uhr betreut wurde, dürfen die Kinder nun erst ab 7 Uhr kommen. Ein Unding, da die Mutter um 6 Uhr ihren Dienst im Krankenhaus antreten muss.

„Solche Unklarheiten ziehen unnötig Gräben zwischen Eltern und Lehrern. Problemlösungen sind deshalb dringend angezeigt“, betont Kowalleck. Dazu gehöre aber auch, die Argumente und Ängste der Lehrer ernst zu nehmen. Wenn allgemein gültige Hygieneregeln in Schulen nicht eingehalten werden können, müssten praktikable Vorschläge auf den Prüfstand. Andere Bundesländer wie Sachsen würden zeigen, dass es geht.