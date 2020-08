Cobario kommt doch 2020 nach Rudolstadt

Die österreichische Band Cobario spielt am 6. September an den Bauernhäusern in Rudolstadt

Rudolstadt. Konzert findet am 6. September um 17 Uhr an den Bauernhäusern statt.

Jetzt also doch: Nach der zunächst erfolgten Absage seitens der Stadt darf die österreichische Band Cobario nun doch unter freiem Himmel in Rudolstadt spielen. Am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr findet das Ersatzkonzert für den im März ausgefallenen Termin in Rudolstadt statt. Die Stadtverwaltung stellt der Band das Gelände der Thüringer Bauernhäuser zur Verfügung. Hier können die Auflagen der Thüringer Corona-Verordnung eingehalten werden. „Mittlerweile haben wir genügend Erfahrungen in den vergangenen Wochen mit Veranstaltungen unter freiem Himmel gemacht. Wir freuen uns, dass wir den Ort für die Band und ihre Fans zur Verfügung stellen können und einen Termin gefunden haben“, freut sich Bürgermeister Jörg Reichl.