Corona erzwingt Verschiebung der Deesbacher Baumpflanzung

Deesbach Der ursprüngliche Herbstaktionstermin am 23. Oktober wird nun auf den 6. November verlegt

Alle, die sich den 23. Oktober freigehalten hatten, um die Deesbacher in ihrem Wald zu unterstützen, müssen neu planen: "Leider müssen wir unsere Pflanzaktion auf Samstag, den 6. November verschieben", schreibt jetzt Bürgermeisterin Claudia Böhm.

Unverändert sind die anderen Details: Treffpunkt ist um 9 Uhr am Kräutergarten nahe der Straße Neuhaus am Rennweg - Cursdorf am Abzweig nach Deesbach. Die Organisatoren versprechen: Im Anschluss an die Pflanzaktion lassen wir den Tag in gemütlicher Runde ausklingen. Für Verpflegung ist gesorgt!"

Wegen der Bestimmungen und zur Vorbereitung ist eine Rückmeldung sehr sinnvoll: Wer Lust und Zeit hat, bei der Pflanzaktionen dabei zu sein, melde sich telefonisch unter 0175/9305491 oder per E-Mail bm.deesbach@t-online.de Wichtig sind Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe, und wenn vorhanden Werkzeug.

Claudia Böhm: "Über viele fleißige Helfer würden wir, der Gemeinderat Deesbach und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - uns freuen. Unser Wald kann jede Hilfe gebrauchen."