Nicht erst, seit Ende Oktober die neuen Beschränkungen verkündet wurden, hatte man beim Unweisen Rat Königsee (URK) mit dem Schlimmsten gerechnet. Und das Schlimmste ist und bleibt, bei aller Akzeptanz der staatlichen Eingriffe, ein quasi Saisonausfall.

Festgestanden hatte dieser schon Anfang Oktober, als sich der URK mit einem Lebenszeichen zu Wort gemeldet und eine “Saison mit Abstand” angekündigt hatte, bei der es vor allem darum gehe, nach außen zu verdeutlichen, “dass der Karneval nicht tot ist”.

Trotzdem müssen die Narren schon weit in der Historie nachschauen, um ein Ereignis der für die Narren gleichen Tragweite zu finden.“Zwar haben wir nicht bis ins Gründungsjahr 1391 eine exakte Übersicht, aber zumindest in der Neuzeit mussten bisher erst zwei Sessionen ausfallen”, erinnert sich Andreas Brodowski, einer der Senioren beim Unweisen Rat. Einer hatte ganz profan mit dem Ausfall einer Heizungsanlage und dem daraus resultierenden Mangel an einem geeigneten Veranstaltungsort zu tun, der zweite betraf tatsächlich eine Seuche, allerdings die von Maul und Klauen in der Viehhaltung.

Im Herbst 2020 entschied der Unweise Rat, dass es zumindest keine Proklamation eines Prinzenpaares geben wird, weil dieses ja auch keine Veranstaltungen zum Regieren hat. Völlig sang- und klanglos aber sollte der 11.11 nun aber auch nicht vonstatten gehen. Bald war die Idee einer improvisierten Pressekonferenz geboren, in der nicht nur der Präsident, sondern auch der Bürgermeister und ein windiger Sachverständiger zu Wort kommen sollten.

“Wir, der unweise Rat, haben in unweiser Voraussicht eine virtuelle Machtübernahme produziert. Kurze Ansprache des Bürgermeisters über seine Erfolge in und für Königsee, zweite Rede vom Präsidenten zur Lage der närrischen Nation, Stellungnahme des Experten Prof. Prosten als Bierologe; Verlesung eines unweisen 11 Punkte-Programms mit Zahlen und Fakten”, doziert Andreas Brodowski stolz.

Punkt 11.11 Uhr ging es im Ortskanal, auf Youtube, Instagram und Facebook live, durfte Marco Waschkowski jammern, dass er Macht und Verantwortung doch nicht abschieben kann, wurde die Journalisten-Meute kräftig durch den Kakao gezogen, hatte der Experte schnell einen sitzen und war URK-Präsident Jens Brand froh darüber, dass er den Schlüssel von niemandem fordern musste, weil er bereits bereit lag. So leicht war die diesmal nur virtuelle Machtübernahme noch nie. Dafür hatte es in der Vorbereitung schwere Tage gegeben: Woher die Motivation zum Üben vor allem für die vielen Tanzgruppen nehmen, wenn der Lohn der Mühe, der donnernde Applaus höchst unwahrscheinlich und nun sogar ganz ausgeschlossen ist?

Und was mit den anderen Traditionen? Ein Karnevalsorden für so eine Seuchensaison? Andreas Brodowski wollte nicht aufgeben und gab einem Not-Orden mit dem grimmigen Motto “Ohne Anstand die besten!” bei einer CD-Druckerei in Auftrag und bastelte mit vielen fleißigen Helfern einen in allen Farben flackernden Handmassageball als Virus-Entsprechung in die Mitte.

Flackervirus auf bedruckter CD

Und auch nach außen hin gab es schon einmal eine Probe: Spätestens im Februar 2021 soll der närrische Machtanspruch auch an den Ortseingängen präsent sein. Vizepräsident Muffel vom Martinshorn (Rainer Voigt), Lilly Günhage von der 1. Funkengarde und Mandy Lödel von der Unweisen Funkengarde, posierten für ein Testbild schon mal dem Fotografen.

Damit will es der UWK nicht bewenden lassen: Andreas Brodowski: “Wir haben 30 Jahre Videomaterial gesichtet und aufbereitet. Das wird dann ebenfalls thematisch zu bestimmten Schwerpunkten veröffentlicht, etwa großartige Bütten, lustige Sketche, Ausschnitte aus Tänzen. Jede Tanzgruppe, also Fünkchen, Unweise Funkengarde, Kinder und Jugendgarde, Prinzengarde, Männerballett) bekommt Gelegenheit sich zu präsentieren. Bis zu den drei tollen Tagen im Februar erscheinen diese Videos ebenfalls in den sozialen Medien.”