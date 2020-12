Cursdorf: Projekt in der Schulstraße pausiert bis Frühling

Eigentlich war geplant, die Gemeinschaftsbaumaßnahme in der Schulstraße noch in diesem Jahr abzuschließen. “Das hätte auch funktioniert”, betonte Bürgermeister Frank Eilhauer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Allerdings habe man sich kurzfristig geeinigt, die Arbeiten über den Winter zu unterbrechen. Grund dafür ist eine Entscheidung der Thüringer Energienetze (TEN) GmbH. Sie hatte sich kurzfristig doch dazu durchgerungen, die bisher über Freileitungen sichergestellte Energieversorgung der Anliegergrundstücke zu ändern und die Zuleitungen in die Erde zu verlegen.

Dieser zunächst begrüßenswerte Zustand hat aber einen Haken: Weil die TEN diese Maßnahme in die Bausaison 2021 verlegt hat, wäre es höchst kontraproduktiv, vorher eine neue Straßendecke herzustellen, nur um sie im nächsten Jahr wieder aufzuschneiden. Daher werde man den Abschluss der Straßenbelagsherstellung hinter die Erdkabelverlegung verschieben.

Fast alle Einwohner waren überaus kooperative Partner im Baugeschehen

In diesem Zusammenhang dankte Frank Eilhauer ausdrücklich den baubeteiligten Firmen für deren kooperatives Verhalten. Das gelte auch für die übergroße Mehrheit der Anlieger. Leider sei dort aber auch ein Fall zu verzeichnen, in dem die Betonung der Gemeinsamkeit ganz offensichtlich hintan stehe. Er schäme sich für diesen einen Fall, erklärte Eilhauer ausdrücklich und wies darauf hin, dass auf diese Weise nicht nur dieses, sondern auch künftige kommunale Projekte unter Umständen weniger konstruktiv sondern eher formalistisch ablaufen könnten. Er hoffe, die unrühmliche Ausnahme, werde auch bei den Firmen als solche erkannt und eingestuft.