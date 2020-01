Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Cursdorfer Feuerwehrleute können durch dichten Rauch sehen

Freude bei Bürgermeister Frank Eilhauer und Ortsbrandmeister Andreas Henkel: Eine Wärmebildkamera im Wert von 1600 Euro überbrachte jetzt im Auftrag von Sponsor Sparkassenversicherung dessen Vertreter Bernd Lohmann und erläuterte ihren Einsatzzweck: Wärmebildkameras sind ein Mittel der modernen Brandbekämpfung bei Gebäudebränden. Ihr Einsatz ermöglicht es, in einem brennenden Haus den Brandort zu lokalisieren und effektiv zu bekämpfen und kann damit gleichzeitig helfen, den Brand- und Löschwasserschaden zu reduzieren. Darüber hinaus kann man die Kameras auch gezielt zur Personensuche und -rettung einsetzen.

Denn eine Wärmebildkamera wandelt die Infrarotstrahlung, die von einer Wärmequelle ausgeht um in ein für Menschen sichtbares Bild. So kann es sein, dass man mit bloßem Auge in einem verrauchten Raum nichts erkennen kann, aber mit der Wärmebildkamera mehr und besser sieht. Damit hilft die Wärmebildkamera vermisste Personen schneller zu retten. Aber auch zur Lagebeurteilung, bei Gefahrguteinsätzen oder bei der Personensuche nach Verkehrsunfällen ist sie ein wichtiges Hilfsmittel. Selbst Glutnester bei Waldbränden können aufgespürt werden.

Sponsor will bis 2023 noch 800 Kommunen ausstatten

Somit verfügt die Freiwillige Cursdorf nun über ein wichtiges Hilfsmittel. Die Sparkassenversicherung plant, bis 2023 über 800 versicherte Kommunen mit einer kostenlosen Wärmebildkamera auszustatten – sie investiert damit rund 1,3 Millionen Euro in diese Maßnahme der Feuerwehrförderung.