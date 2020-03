Das erste volle Jahr im neuen Zeughaus

„Genau 25.808”. Sabrina Lüderitz, stellvertretende Direktorin des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg und zugleich unter anderem für die Fürstlichen Erlebniswelten auf der Schwarzburg zuständig, kann die Zahl bis aufs letzte Ticket genau abrufen. Und warnt zugleich vor einem vorschnellen Urteil. „Was diese Zahl letztlich wert ist, das können wir nicht einschätzen, denn als Vergleichswert haben wir allenfalls die 18.000 aus dem halben Eröffnungsjahr davor, die in so vieler Hinsicht Sondereffekte mit sich bringen, dass sich jede starre Einordnung verbietet.

Immerhin: Das Team, das der Landkreis kurz vor der Eröffnung zusammengestellt hatte und das mit einigen Honorarkräften und der Mithilfe des Fördervereins Schloss Schwarzburg ergänzt wird, war eine gute Prognose: “Natürlich wären noch etwas mehr Personalstunden eine Entlastung, doch unterm Strich funktioniert alles gut. Und das sowohl in Quantität als auch in Qualität, freut sich Sabrina Lüderitz, die seit der Eröffnung das Erbe von Jens Henkel angetreten hat, dessen Koordinationsgabe der reibungslose Rückumzug der Zeughaussammlung von der Heidecksburg auf die Schwarzburg maßgeblich zu verdanken war.

Und auch 2019 gab es Sondereffekte, von denen aus Vergleiche schwierig sein. So wurde zu Saisonbeginn an den Wochenenden die Schaubaustelle im Corps des Logis ins Leben gerufen, deren etwa 2000 Tickets zwar über die Kasse im Torhaus der Schwarzburg laufen, die aber finanziell ein Durchlaufposten sind, denn Träger des Angebots ist der Eigentümer der Anlage, nämlich die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten, die die Idee zusammen mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen entwickelte.

Ob nun der Baustellenblick den Besuch im Zeughaus inspirierte oder umgekehrt und welche Rolle der Kaisersaal in dem Trio spielte, wollte das Museumsteam dann doch nicht bis ins letzten Detail ergründen, denn so ein Kartenverkauf kostet Zeit, die man kalkulieren muss. Praktisch ist hingegen, dass es für die Schaubaustelle wegen des großen Andrangs überwiegend Reservierungen gibt, weil dies die Personalplanung erleichtert. Auch für das Zeughaus gibt es diese Möglichkeit, und wenn es nach Sabrina Lüderitz ginge, auch schon längst eine digitale Reservierungsoption, doch an der Nahtstelle zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst muss mehr beachtet werden, als gedacht.

Bewährt haben sich außerdem die Angebote für Zeughausöffnungen ohne konkrete Führung. Ging es anfangs um die Wünsche eines Fachpublikums, länger bei einem Exponat zu bleiben als gedacht, so ist inzwischen die Führung bei jenen beliebt, die mit einer Spezialfrage an die Aufsicht gewissermaßen in den Genuss einer sonst nicht möglichen Exklusivbetreuung kommen.

Und auch wenn es zu früh ist für seriöse Vergleiche, so gibt es trotzdem erste Schlussfolgerungen. So bleibt es in Absprache mit der Stiftung bei der Schaubaustelle, was leichter gesagt als getan ist. Da sich die Baustelle naturgemäß ständig verändert, muss auch die Route öfter angepasst werden, auch was die Sicherheit der Besucher angeht. Carola Niklas, zuständige Architektin der Stiftung, hat schon mit dem Hinweis, dass 2020 vermehrt Fußböden saniert werden, für einiges Kopfzerbrechen gesorgt, weil ja auch der zugehörige Audiowalk angepasst werden muss.

Erstmals Kultur im Zentrum der Zeughauskammer geplant

Auch ganz neue Akzente möchte Sabrina Lüderitz setzen. „Wir möchten in Zukunft stärker zeigen, dass die Schwarzburg der Stammsitz der Adelsgeschlechts der Schwarzburger ist und die Häuser in Arnstadt, Rudolstadt und Sondershausen die Residenzschlösser. Das soll keine Konkurrenz unter den Schlössern erzeugen, betont die Kustodin der Heidecksburg, sondern eine Marketing-Koalition. Nach einem Generationswechsel an der Spitze in Sondershausen würde sie gern alle Leitenden nach Schwarzburg einladen, um dies auch nach außen zu besiegeln.

Und noch eine Premiere soll es in diesem Jahr geben, die ein Experiment sein wird. Den abenteuerlichen Simplicissimus, der ja im dreißigjährigen Krieg spielt, will der Schauspieler Wilfried Wieland Pucher am 25. Juli und am 29. August aufführen und zwar im Zentrum des Zeughauses, das als Kulisse für sich spricht. Auch wird Heidecksburg-Landesarchivar Frank Esche zu einer Lesung im Schwarzatalforum erwartet.