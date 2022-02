Das Geheimnis der Brücke über den Schaalbach in Rudolstadt

Rudolstadt. Rudolstädter Schillerschüler wünschen sich Tafel an Schillers Treffpunkt mit den Lengefeld-Schwestern

Am 22. 2. 22 jährt sich der Hochzeitstag von Friedrich Schiller und Charlotte von Lengefeld zum 232. Mal. An der Rudolstädter Schillerschule erinnert man an dieses Datum und hat eine Idee: „Friedrich traf sich sehr oft und gerne mit den beiden Schwestern Caroline und Charlotte von Lengefeld an der kleinen Brücke über den Schaalbach, nahe der Einmündung in die Saale. Die Mädchen kamen vom damaligen Elternhaus, jetzt Schillerstraße 25, zum Treffpunkt und Friedrich vom Haus des Kantors Unbehaun, jetzt Breitscheidstraße in Volkstedt, seiner damaligen Unterkunft, zu der kleinen Brücke, von wo sie gemeinsam den Weg ins Lengefeldsche Haus zurück nahmen, um einen netten und unterhaltsamen Abend zu verbringen“, schreibt John Hoffmann, Schüler der Klasse 10a und Schülersprecher. Die entsprechenden Belege dafür findet der Schüler in „Brünnerts Lesebuch“ von 1910 im Beitrag „Schiller in Rudolstadt“.

In der Beschäftigung mit dem Leben des Namensgebers der Schule entstand die Idee, an diesen Treffpunkt zu erinnern. „Für die Zukunft wünschen sich die Schülerinnen und Schüler eine kleine Gedenktafel am sicher damals sehr aufregenden Treffpunkt“, lässt der Zehntklässler wissen.