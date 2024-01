Das große Weißt-du-noch: Wenn sich 350 „Böllianer“ in Saalfeld treffen

Saalfeld Der Förderverein des Heinrich-Böll-Gymnasiums begrüßt zwischen Weihnachten und Neujahr 350 Ehemalige im Meininger Hof in Saalfeld

Nach vielen Jahren Pause hatte der neu formierte Förderverein des Heinrich-Böll-Gymnasiums am 28. Dezember 2023 wieder zu einem Treffen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler eingeladen. Diese folgten dem Ruf zahlreich und so konnten 350 Alumni der Otto-Ludwig-Oberschule und des Heinrich-Böll-Gymnasiums (HBG) zum traditionellen Termin zwischen den Jahren in Empfang genommen werden. Darüber informierte jetzt Ralf Schröter vom Förderverein des Gymnasiums

Der Vorsitzende des Vereins, Andreas Krauße, eröffnete den Abend mit einer charmanten Begrüßung der Gäste und einer kurzen Vorstellung des Vereines. Anschließend stellte Ralf Schröter den Ehemaligen die heutige Schule und Höhepunkte aus dem schulischen Leben sowie Entwicklungen der letzten Jahre vor. Kulturell umrahmt wurden die Wortbeiträge von den „Bölls Angels“, dem Lehrerchor des HBG, der an diesem Abend auf die stimmgewaltige Unterstützung einiger ehemaliger Schülerinnen und Schüler bauen konnte.

Steinway-Flügel soll restauriert werden

Das gemütliche Beisammensein im Meininger Hof bot dann vielen Gästen die Gelegenheit zum Wiedersehen und zum intensiven Austauschen mit alten Schulfreunden und ehemaligen Lehrkräften. In zahlreichen Begegnungen und Gesprächen wurde an diesem Abend in Erinnerungen geschwelgt. Das Fazit am Ende der Veranstaltung war durchweg positiv. Viele Teilnehmer und insbesondere der Förderverein freuen sich bereits auf ein Wiedersehen zum nächsten Ehemaligentreffen am 28. Dezember 2024.

Der Vorstand des Fördervereins nutzte die Gelegenheit ebenfalls, um bei den Gästen für seine Spendenaktion zur Restaurierung des wertvollen historischen Steinway-Flügels am Böll-Gymnasium zu werben. Diese Aktion wurde wenige Tage zuvor beim Adventskonzert des Schulchors erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Nun hofft man auf viele Unterstützer dieses kulturell bedeutenden Vorhabens. Ausführliche Informationen zur Spendensammlung und zum Flügel findet man auf der Internetseite des Fördervereins.