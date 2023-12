Das Kontinuum und wir Menschen - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz versucht, an der Silvesternacht das Besondere zu beschreiben

Dieser Text an diesem Tag und an diesem Platz kann garnicht anders: Er muss sich damit befassen, dass sich, je nachdem, wann er gelesen wird, demnächst oder vorhin etwas sehr Bedeutendes vollzieht oder vollzog. Wir Menschen haben festgelegt, dass nun eine Vier ganz am Ende des Datum steht und zwar eine so lange Weile, dass wir es für etwas Besonderes halten.

Doch wie viel Willkür steckt eigentlich in so einer Zuschreibung? Willkür? Die Astronomen unter uns werden den Finger heben: Denn der Lauf der Planeten habe doch objektiv festgelegt, was Jahre sind. Nichts da mit Willkür!

Ja, geschenkt. Obwohl wir natürlich dann auch wirklich den Tag des niedrigsten und den des höchsten Sonnenstandes für den technischen Wechsel der Jahreszeit-Etiketten verwenden könnten. Dass wir es anders machen, zeigt das Subjektive am Kalender und lädt zum Schmunzeln darüber ein, wie wir Menschen mit unseren Methoden etwas beschreiben wollen. Etwas, dass die Freunde von Science-fiction als Kontinuum kennen.

Diese rührende Schuldzuweisung an die Zeit, dass sie vergeht. Sie bemäntelt, dass nicht die Zeit vergeht, sondern in Wahrheit wir Menschen mit unserem Bewusstsein. Und der Mitternachtsmoment mit seinem Effekt, dass etwas aufhört und etwas anders anfängt, ist eben etwas, dass wir als Hilfslinie des Verstehens brauchen. Denn es ging ja doch letztlich nur etwas weiter.

Die ganze Zeit habe ich gewartet, wann mir jemand die von den Schweizern erfundenen Bahnhofsuhr als Argument auf den Tisch legt. Dieses kleine Wunderwerk, das uns tatsächlich mit der Illusion versorgt, es sei möglich, immer zur vollen Minute den Sekundenzeiger einen Moment anzuhalten. Ich hätte ihm dann vorhalten können, dass dieser erhabene Effekt in den 59 Sekunden davor mit - natürlich - Schweizer Präzision herausgeholt wurde. Diese Erfindung feiert übrigens 2024 ihren 80. Geburtstag. Und wenn Sie sich bei diesem Text gelangweilt haben, lesen Sie den Wikipedia-Artikel als Wiedergutmachung dazu.