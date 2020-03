Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dauer-Baustelle sorgt für Frust bei Anwohnern

Für Frust sorgt die Baustelle der Ilm-Brücke in Gräfinau-Angstedt weiterhin. Der Unmut der Anwohner war Dienstagabend ein Thema in der Ortsteilratssitzung. So hätten Anwohner berichtet, dass von September bis Dezember des Vorjahres monatelang kein Bauarbeiter auf der Baustelle zu sehen gewesen wäre. Derzeit herrsche reges Treiben, weil es sogar fünf Bauarbeiter auf einmal seien, sagte ein Ortsteilrat. Aus dem Landesamt für Bau und Verkehr hieß es Mittwoch, dass der bereits mehrfach verschobene Fertigstellungstermin im August diesen Jahres gehalten werden soll.

Dass das Thema im Ort sehr hochkocht, ist bei den beteiligten Baufirmen bereits angekommen. Jedoch dürften sie sich als Auftragnehmer beziehungsweise Subunternehmer nicht äußern. Bei der Baustelle handele es sich um eine sehr komplexe Angelegenheit, sagte einer von Ihnen gegenüber unsere Zeitung. So sei die Zahl der Auftraggeber von anfangs drei auf sechs gewachsen und ständig kämen Zusatzmaßnahmen. „Wir versuchen zu schaffen, was möglich ist, damit die Straße nicht wieder alle zwei Jahre neu aufgerissen werden muss“, sagte ein leitender Mitarbeiter. Die Bauarbeiten an der Ilm-Brücke hatten schon einen schlechten Start, weil ein Telekommunikationsunternehmen gleich zu Beginn mit Arbeiten in Verzug war und die anderen Firmen warten mussten (unsere Zeitung berichtete). „Unsere Leute geben bei Wind und Wetter alles“, hieß es weiter. Durch den Neubau der Ilm-Brücke führt eine Umleitung durch die Singer Straße. Obwohl sie nur Anliegern vorbehalten ist, wird sie auch von Ortsfremden genutzt, was zu einem vergleichsweise hohen Verkehrsaufkommen in der schmalen Straße führt. Proteste der Anwohner hätten zwischenzeitlich fast zur Sperrung der Umleitung geführt, was wiederum für viele Gräfinau-Angstedter zu vielen Mehrkilometern geführt hätte. Die Arbeiten an der Brücke begannen 2018 und sollten erst bis November 2019, dann bis Mai 2020 dauern.