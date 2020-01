Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deesbach oder Jena - Thüringens Baumpflanzer haben die Wahl

Hand aufs Herz, welche Assoziationen hätten sie, wenn bei einem geografischen Auswahlmenü im Internet die Auswahl auf exakt zwei Orte begrenzt ist, nämlich Jena und … Deesbach?

Für wen das noch keine hinreichende Eingrenzung ist, der kann bei den genauen Gegenden Stadtwald zum einen und Kräutergarten zum anderen finden. Die beiden stehen zur Wahl bei einer besonderen Aktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Thüringen. Sie möchte seit dem Spätherbst 2019 dafür sorgen, dass 320.000 Bäume in Thüringen gepflanzt werden, hat sich bei diesem Ziel an der Zahl der Kinder in Thüringen orientiert und hat daher die Aktion www.deinwald.com aufgelegt. Auf der gleichnamigen Webseite kann jedermann mit einer Spende von 5 Euro den Beitrag beisteuern und später mit Experten zusammen bei einer Baumpflanzaktion selbst in die Erde bringen. Für 25 Euro gibt es eine Premiumausstattung, nämlich die freie Wahl des Pflanzortes und dazu eine Urkunde und ein Namensschild. Die vollmundige Versicherung “in einem von dir gewählten Waldgebiet” wirkt dabei einen Hauch zu großspurig, denn mit den beiden oben erwähnten Möglichkeiten ist das Angebot sehr übersichtlich.

Guter Anlass für ein Lebensgeschenk

Claudia Böhm, parteilose Deesbacher Bürgermeisterin, findet nicht, dass dies ein Nachteil ist. “Wer immer bei der Baumpflanzaktion dabei sein möchte, ich herzlich willkommen, ganz egal, wo er herkommt.” Den Anlass mit einem womöglich erstmaligen Besuch in dem kleinen, aber aber dafür außergewöhnlich steilen Dorf südlich der Talsperre Leibis/Lichte zu verbinden, hält sie für eine gute Idee. Die Gemeinde hatte schon im Dezember mit der Aktion geworben und die Idee von Ulrike Hänisch von der Jenaer SDW-Außenstelle übernommen, die Aktion als Geschenk anzupreisen. Weihnachten sei zwar jetzt vorbei, aber Geburtstag, Geburt, Taufe, oder ein Jubiläum, all dies seien gute Anlässe einen Baum zu schenken.

Weil Baumpflanzungen der Jahreszeit folgen sollten, ist es auch noch ein Weilchen hin, bis in Deesbach Bäume gepflanzt werden, dafür lässt der Termin sich gut merken: am 10.10.20 von 9 - 13 Uhr. Und wer bis dahin nicht warten möchte, kann doch die Option in Jena wählen, wo am 21. März von 10 bis 16 Uhr zum Tag des Waldes im Münchenroader Grund gepflanzt wird. 6803 Bäume sind Anfang Januar schon verkauft. Wir wollen so lange machen, bis dazu Ziel erreicht ist, sagt Ulrike Hänisch