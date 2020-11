Deesbach rief und Dutzende Pflanzer kamen

Paul Ammerschuber und Nicky Nawratil waren nur zwei von Dutzenden Baumpflanzern am ersten Novemberwochenende an den Deesbacher Steilhängen oberhalb des Talsperrenssystems Leibis/Lichte.

Deesbach. Deesbachs Bürgermeisterin Claudia Böhm dankte allen Helfern und kündigt Fortsetzung der Baumpflanzaktion nach dem Winter an

Das Wetter stimmte und trotz Corona auch die gute Stimmung, weswegen Deesbachs Bürgermeisterin Claudia Böhm im Anschluss an die Aktion auch des Lobes voll war: „Vielen Dank allen Helfern, die an den Steilhängen rund um Deesbach am Samstag über 1000 Bäume pflanzten. Selbstverständlich wurden dabei die geforderten Hygienebestimmungen eingehalten.“