Deesbach wird Bäume pflanzen und dabei die Regeln einhalten

Die Pflanzaktion der Deesbacher in ihrem Gemeindewald wird stattfinden. Diese Nachricht gab es jetzt von der erleichterten Bürgermeisterin Claudia Böhm. „Wir haben lange Zweifel gehabt, ob wir den Aufruf für den kommenden Samstag wirklich würden aufrechterhalten können, doch haben wir einen Weg gefunden, wie wir auch unter Corona-Bedingungen alle Regeln einhalten“, sagte Böhm.

Dazu gehöre etwa auch, dass es leider die Verpflegung der Mitmachenden nach der Aktion nicht wie geplant geben werde. Man habe mit jenen, die schon zugesagt haben, abgemacht, wie sie eigenständig zum Areal kommen und wie sie sich auf der Fläche so aufteilen, dass sie maximal zu zweit sind und genügend Abstand einhalten. Besonders schade sei es auch, dass das Hilfsangebot von 14-jährigen Regelschülern aus Lichte, die zwar nicht an diesem Samstag, dafür aber kommende Woche beim Pflanzen helfen wollten, nun in den Frühling verschoben werden muss, sagt die Bürgermeisterin.

Die Aktion generell bis dorthin zu verschieben, das wollten die Deesbacher wiederum unbedingt vermeiden. Jetzt sei der Boden gut durchfeuchtet, um optimale Anwachsbedingungen zu bieten, so Claudia Böhm. Im Frühling aber müsse oft mit Trockenheit gerechnet werden. Die Kapazität dafür, die Pflanzen zu bewässern, sei wiederum völlig illusorisch.

Die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bereitgestellten Bäume teilen sich von den Arten her auf Bergahorn und Douglasie auf. Die von Einzelpersonen per Zertifikat gekauften 40 Bäume im Rahmen der Aktion „www.deinwald.com“ sind Pinien, Elsbeeren, Blutbuchen und Robinien.