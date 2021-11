Deesbacher Appell: Befahren des Waldes zum Freizeitvergnügen ist verboten

Deesbach Beschwerden von Forstunternehmen und Jagdgästen über unvernünftige Besucher nehmen aktuell wieder zu.

Claudia Böhm, Bürgermeister in Deesbach, hat sich mit einem ungewöhnlichen Appell an die Einwohnerschaft und Gäste der kleinen Gemeinde gewandt. Es geht dabei um die Disziplin im Wald. In ihrem Aufruf heißt es: “Im Herbst ist in unseren Wäldern Jagdzeit. Zusätzlich versucht die Gemeinde, durch den Holzeinschlag gegen den Borkenkäfer zu kämpfen. Es ist mittlerweile ein Kampf gegen Windmühlen.”

In letzter Zeit, so Claudia Böhm mehrten sich wieder die Beschwerden sowohl der Jagdgäste als auch der beauftragten Forstunternehmen, dass Einwohner und Gäste durch das „Pilzesuchen mit dem Auto" nicht nur das Wild vertreiben würden, sondern auch sich selbst in Gefahr brächten. In diesem Zusammenhang warnt das Dorfoberhaupt eindringlich und betont: “Wie schnell passiert es, dass sich bei Einschlag und Rückung ein Baum löst! Das Befahren des Waldes zum Freizeitvergnügen ist verboten. Verfehlungen dieser Art können zur Anzeige gebracht werden.”

Die Drohung relativierend, erklärt sie aber auch: “Natürlich möchte die Gemeinde Deesbach diesen Weg nicht gehen und appelliert ausdrücklich noch einmal an die Vernunft aller Waldbesucher.”