Den Menschen hinter den Akten begegnen

Später Vormittag im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Leutenberg, ein gutes Dutzend ältere Frauen ist in der Tagespflege-Einrichtung in eine Spiel-Runde vertieft, nun soll es hinausgehen, eine Runde spazieren in Sonne und frischer Luft. Aufregung, manch eine Seniorin mag nicht vom Spielen lassen, Suchen nach Jacken, Mützen, Rollatoren. Hände, die nach Mantelknöpfen und Reißverschlüssen tasten, ein-, zwei- und noch einmal, weil das Vergessen so schnell ist. Draußen dann Stimmengewirr, das schöne Wetter lobend. Jetzt holen wir uns Appetit aufs Mittagessen, sagt die Dame vornweg. Pass doch auf, Rosi, meint eine andere, als ein Rollator an ihre Hacken ruckt, dessen Halterin wiederum unsicher schaut: Wer ist wohl Rosi?

In kleiner Einrichtung mehr mittendrin als nur dabei

„Kommen Sie, jetzt genießen wir die Sonne.“ Ein junger Klang, hell im Kanon der betagten Alt-Stimmen. Amelie Möller ist 19, Saalfelderin und keine Pflegekraft. Sondern seit gut einem Jahr bei der AOK plus Auszubildende zur Sozialversicherungsfachangestellten mit dem schönen Berufskürzel „Sofa“. Seit 2015 schickt die Krankenkasse alle angehenden „Sofas“ für eine Woche ins Praktikum zu gemeinnützigen Einrichtungen oder wohltätigen Vereinen. Amelie Möller hat sich dafür die Pflege und Betreuung am Bahnhof Leutenberg GmbH ausgesucht. Warum?

Weil sie „richtigen Kontakt“ zu den Menschen wolle, die hinter Sozialversicherungsnummern, Akten oder bürokratischen Vorgängen stehen, erklärt Möller in ruhiger Bestimmtheit. In der relativ kleinen Tagespflege von Leutenberg, so ihre Überlegung, würde sie eher in direkte Betreuung einbezogen werden als in einem großen Seniorenheim oder Krankenhaus. Mehr mittendrin als nur irgendwie dabei. Und dabei auch Zeit bekommen, hinter den scheinbar alles gleichmachenden Spiegel von leichter oder schwererer Demenz zu schauen, den Menschen, der hier „Gast“ heißt, in seiner Individualität, Würde und Erfahrung kennenzulernen. Unterschiede zu erkennen, sich darauf in Verhalten und Ansprache einzustellen. „Individualbetreuung“ ist quasi Anfang und Kern des Konzepts. Ein Weg dorthin sind kognitive Übungen.

Lernen, das Klischee vom Demenzkranken abzulegen

Wie jetzt mit Ruth Hemens. Möller legt der 84-Jährigen ein laminiertes A-4-Blatt vor, darauf drei Fotos von Frauen, ihre Namen, Berufe, Wohnorte. Hemens schaut, liest. Nun der Test: Woher kommen die Frauen, welche ist Grafikerin, welche Goldschmiedin? Die 84-Jährige zögert, muss nachdenken, zunächst noch einmal auf den Text schauen. Dann wird sie immer sicherer. Die Vornamen der abgebildeten Frauen nennt sie binnen Sekunden. „Sehr gut, Frau Hemens“, lobt Möller, „das war eine schwierige Aufgabe, das würden ich nicht gleich schaffen.“ Das Kurzzeit-Gedächtnis der Seniorin scheint ziemlich intakt, ihre Konzentrationsfähigkeit auch – eine wichtige Information, um zu beurteilen, ob ihr zum Beispiel Brettspiele Freude machen könnten oder das gemeinsame Vorbereiten des Frühstücks.

Für Amelie Möller ist die Praktikumswoche vor allem eine des Lernens: Demenz heißt eben nicht nur Hinfälligkeit. Der Geist, dem das Binden der Schnürsenkel entgeht, kann sehr wohl noch auf dem nächsten Feld funkeln. „Ich habe gestaunt, wie fit die Frauen im Denken sind. So manche ist im Kopfrechnen schneller als ich“, erzählt Möller. Am Anfang habe sie sich ein wenig schwer getan, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen, weil vieles als Anknüpfungs- oder Bezugspunkt hier nicht geht: Politik oder Meldungen aus den Medien. Andererseits ist die 19-Jährige verblüfft, wenn die Seniorinnen in Erinnerungen kramen, in allen Details Dinge, Menschen und Vorgänge schildern, die Jahrzehnte zurückliegen.

„Kleene Amelie“ darf ruhig öfterkommen

Evi Möller, Chefin der Tagespflege, lobt die Praktikantin. „Amelie ist sehr aufmerksam, wissbegierig, hinterfragt auch mal Sachen, die für uns längst selbstverständlich sind. Und sie packt mit zu, ohne dass man es sagen muss.“ Zudem bringe sie eigene Ideen ein, so die Geschichte vom Weihnachtsbaum-Ständer, der sich immer schneller dreht und für ein Chaos sorgt, das hernach wieder geordnet werden muss von den Zuhörern. Demenzkranke reagieren anders, erklärt die Chefin, sie nehmen Worte und Situationen viel emotionaler wahr, das brauche Respekt und Sensibilität in der Betreuung. „Das macht die Amelie schon sehr gut.“Die empfindet die Woche in der Tagespflege durchaus nicht als Pflicht-Bürde. „Ich werde von hier viele Erfahrungen mitnehmen. Vor allem die, dass es nicht einfach Kranke oder Hilfsbedürftige sind, die hier hingehen, sondern richtige Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit.“ Möglicherweise, so findet die 19-Jährige, wäre es sogar nützlich, auch als ausgebildete „Sofa“ immer mal einen sozialen Tag bei und mit den Menschen zu verbringen, die hinter den Daten im Computer stehen.

Fragt man die Spaziergängerinnen, die nach gut zwanzig Minuten ihrer Runde an Bahnhof, Kreisverkehr und Sormitz entlang nun wieder zur Tür der ehemaligen Schalterhalle streben, fällt das Votum über die Praktikantin einhellig aus: Die „kleene Amelie“ sei „wirklich ´ne Gute“ und dürfe ruhig öfter kommen.