Der Erhalt eines Stückchens Rudolstädter Stadtgeschichte

Rudolstadt. Ein altes und noch leerstehendes Fachwerkhaus, das 1666 seinen ersten Bewohner hatte, wird aufgefrischt

In einer kleinen Gasse im Herzen Rudolstadts steht es – ein altes Fachwerkhaus, das eine zweite Chance bekommt. Andreas Graul ist Experte auf dem Gebiet der Altbausanierung und Denkmalerhaltung. Der Unternehmer nahm sich deshalb gern dem privaten Projekt an. Derzeit ist eine Natursteinmauer aus Sandsteinen die Baustelle des Gebäudekomplexes. Das Ziel sehen Andreas Graul und die private Bauherrin an derselben Stelle: Altes und Neues soll miteinander verschmelzen, alles soll sich ineinander eingliedern, eines das andere ergänzen.

Die Mauer, an der Andreas Graul derzeit arbeitet ist zweischalig, also von innen und außen gemauert. In der Mitte ist eine Mischung aus Mörtel und kleine Abschnitte der Steine. Die große Kunst daran ist, dass man keine frischen Schnittstellen an den Steinen sieht und alles seinen natürlichen und rustikalen Charakter behält. Dabei ist auch Vorstellungskraft gefragt. „Im Kopf entsteht schon das Bild, wie es aussehen soll“, erklärt Andreas Graul. So entsteht schließlich die schlüssige Zusammenstellung der Steine.

Die Frage sei auch immer, wie ordentlich eine Natursteinmauer noch aussehen darf, um zu wirken. Wild sollte es aussehen und wer genau hinsieht, kann sogar eine Muschel in einem der Sandsteine entdecken. Die Bauherrin sieht es schon vor ihrem inneren Auge: ein kleiner Garten ist entstanden und eine Bank steht vor der Mauer, die am Nachmittag noch Wärme von der Sonneneinstrahlung abgibt. Dazu ein Glas Wein. Doch bis dahin muss noch einiges geschehen. Wenn die Mauer steht, wird die Wand noch mit einem Sandstrahl bearbeitet und zum Schluss verfugt.

An dem Haus selbst musste anfangs erst einmal das Fachwerk freigelegt werden. Eine Tischlerfirma tauschte dann die Teile aus, die ausgetauscht werden mussten – nicht mehr und nicht weniger. Die Hölzer wurden von Fachleuten auf die Jahre 1657 und 1658 datiert. Der erste Besitzer lebte im Jahr 1666 in diesem Haus. – Ein Fall für die Städtebauförderung, die den Erhalt des Hauses jetzt finanziell unterstützte.