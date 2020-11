„Der Friedhof hat kein Reisebüro“

Früher war Irene Kahnt in der ganzen Welt unterwegs. Außerdem engagierte sie sich viele Jahre ehrenamtlich, unter anderem im Seniorenbeirat und im Schillerverein. Reiselust und Neugier haben die heute 85-Jährige nie verlassen. Auch nicht, als sie dieses Jahr im März schwer stürzte. „Ich will grad das Haus verlassen, da fällt eine abgestellte Möbelplatte um und zertrümmert meinen Knöchel. Zum Glück war eine Nachbarin im Homeoffice. Sie hörte meine Schreie und holte Hilfe“, erzählt sie. Die Verletzung wurde im Krankenhaus behandelt. Wieder zurück, ist die Senioren auf Hilfe angewiesen. „Seit dieser Zeit ist Wilma für mich da“, sagt die ehemalige Lehrerin. Wilma Stolle, oder „meine liebe Wilma“, wie Irene Kahnt sie nennt. „Sie kümmert sich um mich, kauft für mich ein und verbringt Zeit mit mir. Dafür möchte ich einfach mal danke sagen. Ich finde überhaupt, dass man sich heutzutage viel zu wenig bedankt“, ist sie überzeugt.

Wenn Wilma Stolle bei Irene Kahnt zu Besuch ist, gibt es immer viel zu erzählen. Als erstes wird „durchgekaut“, was in der OTZ steht. „Die Zeit vergeht immer viel zu schnell. Ich muss mich dann loseisen. Ich sag dann: Mensch Irene, es ist schon wieder Mittag, ich muss los“, erzählt sie. Die beiden Frauen kennen sich schon über Jahre. „Ich habe mitgeholfen bei den Veranstaltungen des Seniorenbeirates, war auch mal mit auf Reisen nach Holland“, berichtet Wilma Stolle. Die 83-Jährige hat einen vollgepackten Wochenplan. Sport, Wandern, Kirchgemeinde stehen auf dem Programm. Und ihr Garten natürlich. Zudem kümmert sie sich um ältere Menschen. Dass der sanierte Aldi in der Rudolstädter Oststraße jetzt eine öffentliche Toilette hat, ist auch mit ihr Verdienst. „Wir haben das der Vorsitzenden des Seniorenbeirates erklärt, die sich mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt hat. Schön, dass es so geworden ist“, sagt sie.

Irene Kahnt kann dem nur beipflichten. Sie war Zeit ihres Lebens aktiv. Und immer interessiert an dem, was sich in Rudolstadt tut. „Meine Devise ist: Wer nichts erlebt hat, hat auch keine Erinnerungen. Aber die brauchen wir ja, das hilft uns auch jetzt bei Corona“, sagt sie. Vergangene Woche war Irene Kahnt das erste Mal wieder unterwegs. Eine Thüringenrundfahrt mit „Besser Reisen“. „Es war wunderbar“, schwärmt sie und hofft, dass noch viele schöne Ausflüge folgen. So lange es geht. „Denn der Friedhof hat kein Reisebüro.“