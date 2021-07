"Der wichtigste Tag für deine Zukunft ist heute!"

Königsee Was Matthias Neuhof, der scheidende Schulleiter des Königseer Dr.-Max-Näder-Gymnasiums, in seiner letzten Rede zum Abitur 2021 erklärte

Nach einem Vierteljahrhundert hat Matthias Neuhof, Leiter des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums in Königsee sich zum letzten Mal an den aktuellen Abiturjahrgang gewandt. Stellvertretend für die ausgebliebene Laudation auf den scheidenden Leiter dokumentieren wir hier seine Rede im Original, die in einer Zeitung jeden Platz sprengen würde.

Abiturrede 2021

Liebe Abiturienten, werte Eltern, sehr geehrter Bürgermeister Herr Waschkowski, sehr geehrter Herr Theisen Kooperationspartner Otto Bock, sehr geehrte Frau Dr. Wünscher, Vorsitzende unseres Fördervereins, sehr geehrter Herr Götze Schulelternsprecher, liebe Stammkurslehrer, liebe Kollegen,

ich hoffe, Sie alle haben trotz der besonderen Bedingungen und Hygienevorschriften in unserer schönen Aula einen akzeptablen Platz gefunden, um die feierliche Zeugnisübergabe an unsere Abiturienten, Ihrer Kinder, verfolgen zu können. Es tut mir persönlich sehr leid, dass nur jeder Kurs einzeln auch nur in Anwesenheit Ihrer Eltern und ohne Abiturfeier die Zeugnisse in Empfang nehmen darf.

Die letzten 1,5 Jahre haben uns alle verändert. Einige glauben bis heute nicht an den Umstand einer weltweiten Pandemie, andere wiederum sind so ehrfürchtig, dass Sie alle Kontakte nach außen abbrechen, um sich und andere zu schützen und mittendrin, Sie, liebe Abiturienten auf der Suche nach der Zukunft und trotz Hygienebeschränkungen, Maskenpflicht, Mindestabstand, Kontaktvermeidung ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, das Abitur 2021 zu bestehen. Solidarisch haben Sie in den letzten Wochen die Schnelltests über sich ergehen lassen, sogar am heutigen Tag nahmen Sie die Tests an, um mit Ihrem Kurs nicht nur symbolisch, sondern auch optisch zusammen in der ersten Reihe zu sitzen.

Es ist vollbracht, und um es vorwegzunehmen -

trotz der schwierigen Umstände, haben alle zur Prüfung angetretenen Schüler ihre Abiturprüfung erfolgreich bestanden. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch!

Die zweite gute Nachricht: Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,04 stellen Sie den Besten, aller 25 Abiturjahrgänge in unserem Haus, seit 1997.

Heute und hier können wir die Zeugnisse nach bestandenen Prüfungen überreichen.

Wie auch Ihre Vorgänger haben wir Sie, liebe Abiturienten, in die Aula des Dr. Max Näder Gymnasiums eingeladen und ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Rahmen dennoch gefällt, den Sie selbst mitgestalten und der Ihnen als Abschluss in der Abiturlaufbahn in Erinnerung bleiben sollte.

Vielleicht geht es ihnen ja wie mir. Ich finde die Aula architektonisch sehr gelungen und als Begegnungs- und Kulturzentrum sowie als größten Unterrichtsraum der Schule bietet sie ein tolles Ambiente.

Vor 8 Jahren hat für die meisten von Ihnen an gleicher Stelle Ihr Bildungsweg am Gymnasium begonnen. Erinnern Sie sich noch an die ersten Begegnungen, Fragen, Antworten, Hoffnungen oder auch Zweifel?

Ihre damaligen Klassenlehrer Frau Ines Hofmann, Frau Kristina Rühr und Frau Ingrid Höpfner waren beim Brezelfest Ihre ersten Ansprechpartner.

Den Staffelstab übernahmen in der 7. Klasse Frau Ehrenhold-Reinsdorf und Frau Badeke sowie in der 9. Klasse Frau Koziolek. Als Stammkursleiter wirkten in der 11. und 12. Klasse Frau Hedwig und Frau Badeke.

Es ist schon ein langer Weg vom Brezelfest bis zum letzten Schultag. Kompetenztests, BLF, Einstieg ins Kurssystem, Seminarfacharbeit mit Kolloquien, Vorabitur bis hin zu den Abiturprüfungen, das sind nur die wichtigsten Eckpunkte Ihrer Schullaufbahn. Zurückblickend fragen Sie sich erfahrungsgemäß dennoch, wo ist die Zeit geblieben? Die letzten Jahre waren eine bewegte Zeit, die letzten Wochen und Monate bestimmt eine nicht immer angenehme und abenteuerliche Reise. Sie haben gemeinsam Freud und Leid geteilt, manches aufgeben müssen, um Neues zu versuchen. Sie haben gelernt, Grenzen zu verschieben oder diese zu überwinden. Sie mussten sich auch von Mitstreitern trennen und verabschieden.

Beim Start in die Abiturstufe wählten sich fast alle Mädchen in den Deutsch-Kurs und fast alle Jungen in den Mathe-Kurs ein. Das war nicht nur gegen den Gender-Trend, sondern die entstandenen Monokulturen stellten jede auf seine Weise auch Ihre Vorteile unter Beweis. Aus meiner Sicht zeichneten sich beide Kurse, geführt durch zwei überaus engagierte Schülerpersönlichkeiten, durch Ihre soziale Kompetenz aus. Im Ergebnis Ihres Handelns stehen zwei unabhängig voneinander eingereichte Bewerbungen bei der Volksbank und der OTZ um die „Beste Klasse“ des Monats.

8 Jahre waren Sie Schüler einer UNESCO-Projekt Schule.

Das Motto der UNESCO-Schulen „Menschenrechte für alle verwirklichen, Armut und Elend bekämpfen, die Umwelt beschützen und bewahren, das Anderssein der anderen akzeptieren“ wurde auch durch Ihr Handeln Realität, und wir konnten mehrfach diesen Titel verteidigen.

Die konkreten Projekte, hier denke ich an die Unterstützung der Fröbel-Schule in Indien oder die Zusammenarbeit Schule-Wirtschaft, insbesondere mit der Firma Otto Bock Königsee, die Schulpartnerschaften oder die Gemeinschaftsarbeit mit dem Biosphärenreservat Thüringer Wald, prägten Ihre Schulzeit und bereicherten nachhaltig das Schulleben und die Schulkultur.

„Schule mit Herz“ ist eine Auszeichnung des Kinderhospiz Tambach-Dietharz. Diese Auszeichnung hat unser Gymnasium dank Ihrer Unterstützung gleich mehrfach errungen.

An dieser Stelle fällt mir unweigerlich ein Zitat von Suzette Talbot ein:

„Ich bin sicher: Wenn man das, was man tut, wirklich von Herzen tut, beginnt das Leben zu fließen und wird voller erstaunlicher Überraschungen.“



Auch mit den Bildern und Fotos, welche die Treppenaufgänge bestimmt noch einige Jahre schmücken oder dem Theaterauftritt „Der Gott des Gemetzels“ sowie mit den Weihnachtskonzerten haben Sie an der Schule ein paar handfeste Spuren hinterlassen.







„Abiturient sein“ – Von dieser oft im Alter nostalgisch verklärten Lebensphase hat Ihr Jahrgang eigentlich nur die fachlich strenge Seite, das pure Lernen und das auch noch in Distanz abbekommen. Alles was Spaß und Freude bereitet, Studienfahrt, letzter Schultag, Konzerte und nicht zuletzt Ihr Abiturball, alles musste zurückgefahren werden oder gar ausfallen.

Aber von Resignation oder Frustration im Vergleich zu Ihrem Umfeld zeigten Sie kaum eine Spur. Mit dieser, wie die OTZ schrieb, erfrischenden Zuversicht und durch Ihren Zusammenhalt haben Sie sich den Respekt der jüngeren Jahrgänge aber auch den, von uns Kollegen redlich verdient.

Die Auszeichnung „Klasse des Monats“ für den Kurs A21DE2 und das erhaltene Preisgeld in Höhe von 750,00 € ist die Bestätigung und der würdige Lohn Ihres Engagements.

Dazu meinen herzlichsten Glückwunsch!



Die Bewerbung des Kurses A21EN1 um die „Klasse des Monats“ ist nach meiner Meinung ebenfalls vollkommen berechtigt und ich drücke Ihnen fest die Daumen fürs Gelingen.



8 Jahre waren Sie Schüler am Dr. Max Näder Gymnasium. An unseren Namensgeber in einer Zeugnisausgabe zu erinnern, ist mir immer eine besondere Ehre. Dr. Näder geboren am 24. Juni 1915 in Oberweißbach, Schwiegersohn von Otto Bock und Wiederbegründer des Familienunternehmens Otto Bock Königsee hat Sie unbewusst während Ihrer Schulzeit begleitet. Als Ehrenbürger von Königsee begründete er anlässlich der Namensgebung 1997 die Dr. Max Näder Stiftung.

Aus dieser Stiftung werden jedes Jahr die besten Absolventen des Abiturjahrganges ausgezeichnet. Mitglieder des Stiftungsrates, zu denen Frau Lichtenheld als Vorsitzende, Herr Theisen als Stellvertreter von Prof. H.-G. Näder, der Bürgermeister von Königsee, Herr Waschkowski, sowie meine Person gehören, haben heute die Ehre, diese Auszeichnungen, verbunden mit einer finanziellen Zuwendung im Anschluss an die Zeugnisübergabe im Sinne Dr. Näders vorzunehmen.



Darüber hinaus werden die 10 besten Abiturienten mit dem e-fellows.net-Stipendium ausgezeichnet. E-fellows.net ist der größte Stipendiumgeber Deutschlands mit über 50 verschiedenen Stipendienleistungen in Kooperation mit 500 Kooperationspartnern.



Viele Etappen und Höhepunkte wurden von Ihnen zwischen der 5. und 12. Klasse mit hoher Motivation und fachlichen Leistungen bewältigt. Trotz der Einschränkungen in den letzten zwei Jahren möchte ich an solche Höhepunkte wie:

das Projekt „Lernen lernen“

die Kinderuni in Ilmenau

Ihre Wandertage und Klassenfahrten

Teilnahme an unzähligen Wettbewerben, Olympiaden

Englisches und Französisches Theater

Big Challenge

Skilager und sportliche Wettkämpfe

Projekttage, Exkursionen, Schulfeste und die Tage der offenen Tür

Schüleraustausch Pulheim

Teilnahme am DELF-Projekt

Weihnachts-, Benefizkonzerte und Theaterbesuche

das Indienprojekt

sowie die vielen Caterings zu kleinen und großen gesellschaftlichen Anlässen

erinnern.



Hier haben Sie besonders gemerkt, gemeinsame Kraftanstrengungen machen Spaß und Erfolge machen stolz, und ich möchte noch anfügen: Schulzeit ist mehr, als die Summe aller Unterrichtsstunden.



Liebe Abiturienten,



durch Ihre gemeinsamen Aktivitäten sind Sie als Klasse bzw. als Kurs gereift, denn ein Team wächst, wenn man sich einbringt und beteiligt. Es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man die Anderen von seiner Idee überzeugt.

Besonders gut ist das Ihren Kurssprechern Sophia und Louis gelungen. Souverän und äußerst selbstständig haben Sie sich für die Belange Ihrer Kurse und in der Zeit als Schulschülersprecher für aller Schüler eingesetzt. Es war für mich eine äußerst angenehme Zusammenarbeit, denn Sie haben Verantwortung übernommen, Führungsqualitäten entwickelt und zuverlässig zwischen Schülern, Lehrern und der Schulleitung vermittelt. Dafür meinen und unseren persönlichen Dank.



Die größte Kraftanstrengung, insbesondere im letzten Halbjahr, liegt hinter Ihnen. Auch der psychische Druck durch die Pandemie und den damit verbundenen Hygienebestimmungen war in dieser Zeit nicht zu unterschätzen. Ich möchte an dieser Stelle das ganze Szenario nicht noch einmal ausmalen. Ja, Sie haben es geschafft und wir entlassen heute den 25. erfolgreichen Abiturjahrgang in der 30- jährigen Geschichte des Dr. Max Näder Gymnasiums.



In Ihrem Jahrgang gibt es neben guten und sehr guten Leistungen auch herausragende Leistungen, dafür möchte ich mich auch im Namen der Fachlehrer bedanken.



Kurs EN1: Mein Dank gilt Louis Kurtzke für seine vorbildlichen Leistungen im Mathematikunterricht. Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung verleiht ihm als Anerkennung für herausragende schulische und Abitur-Leistungen im Fach Mathematik den Abiturpreis 2021. Diese Auszeichnung beinhaltet einen Buchpreis, verbunden mit einer einjährigen kostenlosen Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Aber nicht nur in den Naturwissenschaften überzeugte Louis. Mit seiner Freude zur Musik war er eine Bereicherung für Dr. Decker und seine Big Band.



Es verwundert natürlich nicht, dass im Kurs mit dem Kernfach Mathematik auch die besten Naturwissenschaftler zu finden sind. So zeichnen wir heute Lorenzo Niklas Nastase im Fach Physik aus. Lorenzo erhält für hervorragende Leistungen im Fach Physik den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Dieser Preis ist verbunden mit einer einjährigen kostenlosen Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft.

Lorenzo, diese Auszeichnung ist auch Ausdruck Ihrer positiven Persönlichkeitsentwicklung der letzten Jahre, die, so wurde mir von den Fachlehrern berichtet, sich auch in vielen anderen Fächer widerspiegelte.



Als Dritter im Bunde zeichnen wir heute Luca Kröckel für seine herausragenden Leistungen im Fach Chemie aus. Dieser Preis ist verbunden mit der Option zur kostenlosen Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Luca erhält ebenfalls einen Buchpreis, gestiftet durch den Förderverein der Schule.



Neben den sehr guten schulischen Leistungen, die im Kurs A21EN1 / A21DE2 zu verzeichnen sind, konnten Sie natürlich auch im Sport punkten.



Würdigen möchte ich an dieser Stelle die Sportler Ihres Abiturkurses:



Jan Wagner Volleyball Charlotte Eichhorn Volleyball

Lorenzo Nastase Leichtathletik Sophia Böhme Volleyball

Jakob Seiferth Fußball Inola Schwappach Volleyball

Luca Kröckel Fußball Lara Huse Volleyball

Frederik Rebstock Leichtathletik



Jeder von Ihnen hat sich in seiner Sportart im Schulsport eingebracht, hat Erfolge für die Schule errungen, aber auch seine Erfahrungen als Trainer, AG-Leiter oder Jugend-Coach weitergegeben. Dafür meinen besonderen Dank. Der Pausensport auf dem kleinen Schulhof fehlt den 5. bis 7. Klassen schon heute.



Wie soll es anders sein, wenn der Parallelkurs in den Naturwissenschaften glänzt, muss man sich in anderen Kompetenzen abgrenzen. Das ist dem Kurs DE2 wunderbar im Darstellen und Gestalten, im Chor, der Band aber auch mit Ihrer Schulhausgestaltung und den Kunstwerken gelungen.

Hier gilt mein Dank im Besonderen:



Sophia Böhme

Maria Hofmann

Chiara Chmelik

Anika Bartolmäs

Frederik Rebstock



Aus beiden Kursen wurde dann wieder in der Band unter Dr. Decker geprobt. Beeindruckend waren die Übungsstunden Freitagnachmittag unter freiem Himmel. Die Blechbläser mussten ja mindestens 5 m Abstand einhalten. Das hat Louis, Frederik und Felix nicht abgehalten, sie haben die Band auch in dieser schweren Zeit unterstützt. Vielen Dank dafür, Sie werden Dr. Decker, aber auch der Schule fehlen.



Ob in Einzel- oder Mannschaftsdisziplinen, Sie haben tolle Leistungen gezeigt, Medaillen und Urkunden errungen, aber auch das Ansehen des Gymnasiums in Kreis und Land befördert.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Aufzählung nur stellvertretend für alle Aktivitäten in Ihrem Jahrgang sein kann, dennoch sind sie Ausdruck für Einsatzbereitschaft, Innovation und Ihre Kreativität. Vielen Dank!

Die hervorragenden Resultate sind dennoch ähnlich wie im Seminarfach nur in Teamarbeit der Schule, bestehend aus Schülern, Eltern, Lehrern und technischen Mitarbeitern realisierbar.



Liebe Eltern,



Ihnen gehen jetzt bestimmt noch andere Gedanken durch den Kopf, wenn Sie auf die Schulzeit Ihrer Töchter und Söhne zurückblicken. Sie haben mit Geduld, Verständnis und Einfühlungsvermögen und in den letzten 18 Monaten, sicher auch mit Ängsten, die Höhen und Tiefen der 12-jährigen Schulzeit begleitet. Dabei haben Sie auch erfahren, dass das schrittweise Loslassen Ihrer Kinder in eine selbstbestimmte Gegenwart und Zukunft nicht immer einfach war.



Mein persönlicher Dank gilt stellvertretend den Eltern Frau Nastase und Frau Seiferth sowie Herrn Rebstock und Herrn Schwappach.

Sie waren als Elternsprecher für uns wichtige Partner in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.

Gerade in der Gegenwart haben wir gemerkt, wie wichtig Verständnis und Vertrauen zwischen den professionellen Akteuren der Schule, den Lehrkräften auf der einen Seite und Ihnen, liebe Eltern, auf der anderen Seite ist. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und es fühlt sich gut an.



Liebe Kollegen,



den 25. Abiturjahrgang werden wir heute entlassen.

Besonderer Dank gilt Ihren Stammkursleitern Frau Badeke und Frau Hedwig, die Ihnen bei der Erfüllung Ihren schulischen Pflichten immer mit Rat und Tat zur Seite standen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen anderen Kollegen bedanken, denn nur als Team war es uns möglich, durch diese schwere Zeit zu gehen, unseren Bildungsauftrag zu erfüllen und somit die uns übergebenen

Schüler erfolgreich bis zum Abitur zu führen. Nochmals danke für diese Leistung!!!



Liebe Abiturienten,

wenn Sie heute die Schule verlassen, werden Sie ein letztes Mal am Gedenkstein für Dr. Näder vorbeigehen. „Der wichtigste Tag für Deine Zukunft ist heute“ hat jetzt eine neue Bedeutung für Sie.

Was wird die Zukunft bringen?

Es wird eine Zeit nach der Pandemie geben, diese Zeit wird anders sein. Aber Sie werden diese Zeit aktiv mitgestalten, die Voraussetzungen dazu haben Sie mit dem Abitur erworben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien bei der Fortsetzung Ihres Lebensweges, beim Studium, in der Lehre oder beim Bund, auch im Namen meiner Kollegen und des Fördervereins Geduld, Zuversicht und vor allem Gesundheit in einer Zeit, die Ihnen heute vielleicht noch diffus erscheint.



Auf der Suche nach einem passenden Ausstieg aus meiner kurzen Rede bin ich bei einem Zitat angekommen, was ich für Ihren Jahrgang ein wenig abgewandelt habe. „Es gibt Menschen, die nicht nur ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen, sondern die die Welt verändern.“ Finden Sie Ihren Weg! Dabei wünschen wir Ihnen allen: „Viel Erfolg!!!“