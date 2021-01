Deutsche Bahn investiert in Schienennetze im Schwarzatal

Obstfelderschmiede Auch der Straßenübergang in Schwarzmühle profitierte im letzten Quartal davon. 2021 kommt ein Brückenoberbau am Zirkel an die Reihe

Die Bahn AG mit ihrem Tochterunternehmen Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) investiert in den Erhaltungszustand des Schienennetzes in der Schwarzatalregion. Dies geschieht unabhängig davon, dass die OBS zwar einerseits Eigentümer der Infrastruktur ist, andererseits sich immer wieder neu um die Konzession des Betriebs auf der Strecke, also der vom Land Thüringen bestellten Verkehrsleistungen bewerben muss, wie es nach Ablauf der aktuellen Periode am Jahresende geschieht.

Nach Angaben des Unternehmens sind so etwa im letzten Jahr zahlreiche Baumaßnahmen wurden erfolgreich abgeschlossen. Darunter sind der Austausch von alkaligeschädigten Beton-Schwellen im Gleis im Bahnhof Mellenbach sowie zwischen Sitzendorf und Obstfelderschmiede. Der Bahnübergang unweit des Bahnhofs in Schwarzmühle wurde zusammen mit einem angepassten Straßenkörper umfänglich saniert, auch eine Reihe von Baumfällungen in Gleisnähe gehören zum Erhaltungsbericht der OBS für das abgelaufene Jahr.

2021 werde im März der Austausch der nicht mehr genügend tragfähigen Holzschwellen gegen solche aus Kunststoff, der schon im letzten Jahr begonnen wurde, fortgesetzt. Aufwendig werde außerdem die Erneuerung des Brückenoberbaus im Zirkel (Ortschaft Mellenbach-Glasbach, Stadt Schwarzatal) am Bahnkilometer 18.