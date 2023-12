Deutsche Bahn lässt ihre Kunden in Saalfeld im Stich

Saalfeld Nach der Schließung des Reisezentrums sind auch die Ticketautomaten verschwunden. Auch eine Auskunft zu erhalten, gestaltet sich schwierig.

Das Timing hätte schlechter nicht sein können: Pünktlich zum Fahrplanwechsel im Dezember und zur eine Woche später erfolgten Aufnahme eines getakteten Fernverkehrs auf der Saalbahn lässt die Deutsche Bahn ihre Kunden in Saalfeld und Rudolstadt im Stich. Erst wurde das DB Reisezentrum in der Bahnhofshalle der Kreisstadt per Zettel an der Scheibe beerdigt, jetzt sind auch noch sämtliche DB Ticketautomaten verschwunden. Wer nicht handy- und computeraffin ist, hat keine Chance, einen Fahrschein für die neuen Intercity vorab zu kaufen, die jetzt zehnmal am Tag zwischen Leipzig und Karlsruhe durch das Saaletal rollen.

Hinweis an der Scheibe des DB Reisezentrums in Saalfeld auf die inzwischen erfolgte Schließung. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Mit ihrem Service fällt die Deutsche Bahn auch hinter ihre privaten Konkurrenten Abellio und Erfurter Bahn zurück, denn deren Automaten stehen noch, können aber keine Fernverkehrstickets verkaufen. Dasselbe trifft auf das Servicecenter der Kombus am Bahnhofsvorplatz zu. „Wir verkaufen VMT-Tickets, mit der Bahn haben wir diesbezüglich keinen Vertrag“, sagte Kombus-Sprecherin Cornelia Bergner auf Anfrage.

Warum von den Fahrscheinautomaten in Saalfeld und Rudolstadt nur noch die Sockel stehen und ob dies zum Dauerzustand werden soll, dazu bekommt man in der Pressestelle in Leipzig seit vier Tagen keine Auskunft. Der zuständige Mitarbeiter sei im Urlaub, hieß es am Donnerstag auf telefonische Nachfrage.