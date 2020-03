Die aktuelle Lage bei Rudolstadts Energieversorger

1. Herr Pods, wie sicher ist die Stromversorgung für Rudolstadt und Umgebung?

Aus technischer Sicht gibt es kein erhöhtes Risiko im Versorgungsgebiet der EVR. Unsere Netzgesellschaft, die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH, setzt alles daran, dass eine sichere Strom- und Gasversorgung auch weiterhin gewährleistet wird.

2. Wie arbeitet die EVR unter den aktuellen Bestimmungen?

Auch die EVR setzt alle Empfehlungen der Regierung in der Praxis um. So arbeiten unter anderem die Techniker in zwei getrennten Teams. Im kaufmännischen Bereich sind die Mindestabstände durch die Räumlichkeiten gewährleistet. Zudem werden täglich die aktuellen Sachstände geprüft und an neue Gegebenheiten angepasst. Analog aller anderen öffentlichen Einrichtungen haben wir zum Schutz der Bevölkerung und unser Mitarbeiter unsere Betriebsgebäude bis auf Weiteres für Publikumsverkehr gesperrt. Das Kundenzentrum ist weiterhin per Telefon unter 03672/44 42 22 oder via service@ev-rudolstadt.de zu den Öffnungszeiten zu erreichen. Bei Störungsfällen im Bereich Strom/Beleuchtung erreichen Sie unsere Mitarbeiter unter 03672/44 43 33 und im Bereich Erdgas/Wärme unter 03672/44 44 44. Für die Abgabe von Anträgen, Formularen und so weiter nutzen Sie bitte unseren Briefkasten. Dieser wird mehrmals täglich geleert.

3. Die EVR hat darüber informiert, dass Gewerbetreibenden der März-Abschlag erlassen wird. Wie wurde diese Nachricht aufgenommen?

Sehr positiv. Inzwischen sind bei uns über 20 Anträge eingegangen. Um es den Antragstellern so einfach wie möglich zu machen, reicht ein formloses Schreiben (E-Mail, Fax, etc.). Die Einreichfrist endet am 24. März. Grund dafür sind die Vorschriften des SEPA-Lastschriftverfahrens, an welche wir gebunden sind. Danach müssen wir eine Vorlagefrist gegenüber der Bank einhalten. Gehen Anträge ein paar Tage später ein, finden wir selbstverständlich mit den Antragstellern eine gemeinsame Lösung.