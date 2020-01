Die Geburt der Achse Schwarzburg - Schwarzmühle

Trotz eitel Sonnenschein - es war ein Krisentreffen, zu dem sich Ines Kinsky, Managerin der Leader Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt in Schwarzburg angesagt hatte. Und doch sollte alles ganz anders kommen. Diese Geschichte beginnt mit einer Rückblende. Ohne sie ist nicht zu verstehen, wie es zur aktuellen Lage kam.

Sommer 2016: Mit dem Richtfest am Torhaus an der Schwarzburg und dem endlich durchfinanzierten Wiederaufbau der Zeughaussammlung richtet sich der Blick der Touristiker nicht nur darauf, was die Gäste ansehen werden, sondern auch auf die wichtigen unter den Nebensachen. Neben der Frage “Wo werden wir parken?” ist dies vor allem die Fragen “Wo werden wir essen?” Da trifft es sich, dass Viktor und Irma Zierat, seit einigen Jahren Eigner und Betreiber des Hotels Schwarzaburg einen Steinwurf unterhalb der Schlosspromenade die Idee haben, ihr ein klein wenig abseits gelegenes Hotel mit einer Angebot direkt am Weg zu ergänzen. Immerhin gibt es dort eine dämmernde Brache, den alten Broiler-Kiosk aus den Zeiten der Gewerkschaftstourismusmassen.

Architektin Christiane Hille, die spätestens seit ihrem Siegerentwurf für die Neudefinition der Schwarzburg als Fürstliche Erlebniswelten in der Region einen Namen hat, entwirft einen luftigen, gläsernen Pavillon mit freiem Blick in jeglicher Hinsicht.

Im April 2017 zeigt Viktor Zierat zum ersten Mal auch in der Zeitung die Lage seines Projektes und ist zuversichtlich, bis zur Wiedereinweihung des Zeughauses selbst auch fertig zu sein.

Noch im Sommer 2017 mischt er sich selbstbewusst in die Parkplatzdebatte am früheren Kurpark ein und ist sich sicher, dass sie gebraucht werden. Und mehr noch: Er will sich stark machen, dass der Großparkplatz an der Pocherbrücke Richtung Sitzendorf endlich wieder fußläufig an die Schlosspromenade angeschlossen wird und der seit Jahr und Tag gesperrte Weg wieder öffnet.

Abschied vom Glaskasten-Entwurf

Im April 2018 folgt eine Kurskorrektur: Nach reiflicher Überlegung habe man entschieden, statt des doch teuren und unterhaltsintensiven Glaspavillons einen eher bodenständigen Satteldachanbau am bisherigen Gebäude anzubringen. Mit im Boot ist seit damals auch die Leader-Aktionsgruppe Saalfeld Rudolstadt. Sie hat den Förderantrag für ersten Entwurf befürwortet und ist auch mit der Projektänderung einverstanden. 2019 ist nun das versprochene Eröffnungsjahr.

Das Leben aber hält sich nicht immer an Pläne. Im Herbst 2018 setzt die Gesundheit von Viktor des Plänen der Zierats eine abrupte Planke in den Weg. Zwar ist er Ende 2018 wieder leidlich auf dem Damm, doch hat sich auch zum Blick auf die berufliche Zukunft der beiden einiges an Ernüchterung gesellt.

Nicht so schnell wie gedacht geht auch der Bau selbst voran. Nun, wo der große Zeughauseinweihungstermin vorbei ist, will sich Viktor Zierat auch im Hinblick auf die vom Arzt verordnete Schonung nicht hetzen lassen.

Die Gesundheit zwingt zu weiteren Schritten. Im Spätsommer lässt Zierat wissen, er werde das Restaurant im Stammhaus schließen und die Küche den Hotelgästen vorbehalten. Für den Pavillon auf der Promenade sucht er stattdessen einen Pächter. Doch übergabefertig ist der Bau auch in diesen Tagen noch nicht. Die Stimmung bei der Zierats kippt, zwischendurch tragen sich die beiden mit Verkaufsgedanken.

Das wiederum ruft die Fördermittelgeber auf den Plan, fast alles scheint verloren, als Ines Kinsky am Mittwoch im Hotel Schwarzaburg eintrifft. Mitgebracht hat sie Sascha Schwarz, er leitet in Schwarzmühle das Hotel “Waldfrieden”, eines der wenigen Häuser, die in ihrem Kampf um touristische Perspektiven das letzte Jahr zu einem erfolgreichen gemacht haben. Als Vorstandsmitglied im Verein Tourismusregion Rennsteig-Schwarzatal (TRRS) kennt er die Sorgen der Branche im Tal wie nur wenige andere.

Und er hat sich zuletzt von einem alten Mantra verabschiedet, dem, dass man erst gemeinsame Vermarktungsschritte unternehmen dürfe, wenn man wirklich alle Akteure im Boot habe. “Wir haben zu oft erleben müssen, dass so viele Ideen dann in kleinlichen Egoismen zerredet wurden.”Sein neues Motto heißt nun: “Wir machen es einfach!” Mit “Wir” meint er diejenigen, die vorausgehen wollen, die Willigen, die nach dem Beklagen der Ist-Zustände Auswege suchen, die die Chancen sehen und die Risiken in Kauf nehmen.

Gastronomen wollen zusammenarbeiten, statt konkurrieren

“Und wir haben gar nichts dagegen, wenn diejenigen, die anfangs erstmal schauen wollen, später überzeugte Mitstreiter werden.”Erkennbar neuen Mut fassen die Zierats bei soviel Optimismus. Die nächsten Minuten werden zur Fachsimpelei unter Hoteliers um die Herausforderungen einer Gastronomie im Haus. Sascha Schwarz weiß mit seiner 16-Köpfe-Truppe auch, wie wichtig es ist, eine kritische Größe nicht zu unterschreiten, damit dem Personal etwa bei den Arbeitszeiten nicht permanent zuviel zugemutet werden muss und die Unzufriedenheit letztlich zu Abwanderungsgedanken führt. Zugleich wissen beide, welchen Flurschaden die letztjährige Visite eines Investors angerichtete hat, der außer markigen Worten wenig Zählbares hinterließ. Eine seiner Thesen wollen aber die beiden ausbauen und seriös untersetzen. Der, dass die Gastronomen im Tal zusammen bessere Überlebenschance haben.

Und so entwickelt sich die Idee, ob man sich nicht bei den Speisenzubereitungen unterstützen könnte. Damit die Einheiten größer werden und mehr Gaststätten Menschen verköstigen können, auch wenn die Speisekarte nur eine Karte und kein Buch ist. Denn eins weiß Sascha Schwarz genau: Ein Standort, wie der auf der Schlosspromenade ist einfach zum Erfolg geboren.

Nun sind alle, die den Leuten vom Fach zuhören, sind gespannt, ob bis zum Saisonbeginn im Frühling tatsächlich eine Öffnung zu machen ist. Und die Lex Schwarz(a)burg-Pavillon ein gutes Ende nimmt.