Die IBA und das Schwarzatal - zwischen Segen und Missverständnissen

IBA-Protagonisten Ende Februar beim Beginn der Abschiedstournee durch alle Projekte. Gebaut ist von der Wasserfrische sowohl hier in Schwarzmühle als auch in Obstfelderschmiede nichts.

Schwarzatal Am Ende eines Jahrzehnts bleiben viele zählbare Fortschritte aber auch die Erkenntnis kultureller Gräben - eine Betrachtung

Ein IBA-Kandidat zu sein, davon hörte man im Schwarzatal zum ersten Mal vor rund zehn Jahren und es blieb in erster Linie eine Kenntnisnahme. Recht schnell fragte auch niemand weiter nach, was diese Abkürzung nicht nur ausgesprochen heißt, sondern, was sie auch wirklich bedeuten sollte. Konnte sich mancher noch vorstellen, dass eine Internationale Bauausstellung etwas aus sehr entfernten intellektuellen Sphären ist und eher nichts mit der Provinz zu tun hat, so war das Kürzel in Verbindung mit Thüringen erst recht schwer zu verstehen.

Maßstäbe für zukunftsfähiges Handeln

Welche Pläne die CDU-Landesregierung 2011 wirklich verfolgte, als sie dieses Zehn-Jahresprojekt beschloss, da muss man heute Wikipedia bemühen: “Sie soll in zehn Jahren innovative Antworten auf zentrale Zukunftsfragen in dem deutschen Bundesland entwickeln. Die Leitthemen der IBA Thüringen sind die großen Herausforderungen der Energiewende und des demografischen Wandels sowie sozio-kulturelle und finanzielle Veränderungsprozesse in ihren baulichen und landschaftlichen Auswirkungen. In diesem inhaltlichen Kontext will die IBA Thüringen modellhafte Lösungsansätze entwickeln und Projekte umsetzen, die Maßstäbe für ein zukunftsfähiges Handeln setzen. Am 6. Mai 2014 startete die IBA Thüringen mit ihrem ersten Projektaufruf ‚Zukunft StadtLand!‘ in die Projektarbeit.”

Zukunftswerkstatt als Parallelgründung

Und wer weiß, ob ohne Burkhardt Kolbmüller, der 2011 zu den Gründungsmitgliedern der Zukunftswerkstatt Schwarzatal gehörte, einer Initiative, die 2017 zu einem Verein wurde, jemals der Blick der IBA Thüringen ins Schwarzatal gefallen wäre. Doch „Zukunft StadtLand!“ - das klang wirklich so, als wollte sich jemand ernsthaft um das sich verfestigende Urteil kümmern, dass der ländlichen Raum immer mehr abgehängt würde.

Eben nicht nur ein anderes Förderprogramm

Für die Kommunalpolitik hörte sich IBA so an, als wären es nur andere Buchstaben als das tägliche Brot der Suche nach Förderprogrammen, wie etwa die Dorferneuerung, ohne die so vieles auf dem Land kaum Realisierungschancen hat. Doch der Einfluss von Gemeinderäten auf solche Pläne blieb lange Zeit überschaubar.

Immerhin: Mit Schloss Schwarzburg, das in seinen damals überwiegend ruinösen Mauern gar nicht genug Millionen bekommen konnte, war ein erster Empfänger gefunden. Und in manchen Rathäusern wurde schnell klar, dass die IBA und ihre Vertreter nicht einfach nur eine Fördergenehmigungsstelle sind, die die Übereinstimmung mit den Richtlinien des Programms prüfen und manchmal dehnen, sondern überaus selbstbewusste Mitgestalter.

Bahnhof Rottenbach auf Messers Schneide

Der Bahnhof im Königseer Ortsteil Rottenbach, heute unbestritten ein Highlight des Wirkens der IBA, auch und gerade, weil er mit bürgerschaftlichem Engagement der Menschen vor Ort verbunden werden konnte, steht da als Paradebeispiel. Denn eins wurde schnell deutlich: Besonders wirtschaftliche Lösungen standen für die Architekten und Planer der IBA selten im Mittelpunkt. Sondern vor allem kühne Ideen, besonders anspruchsvolle Baustoffe, ästhetische Spezialansprüche.

Fast vergessen ist heute, dass es im Stadtrat der Stadt, die damals noch Königsee-Rottenbach hieß, Spitz auf Knopf für den kommunalen Anteil am Millionenprojekt stand, weil vor allem Nicht-Rottenbacher nicht einsehen mochten, warum so viel Geld auch aus dem Stadtsäckel in den Bahnhof fließt, selbst wenn jeder städtische Euro oft das Fünffache an Fördermitteln generierte. Der Ersatzbau für das frühere Bahnhofsklo nebenan wurde erst nach langem Tauziehen in seine aktuelle Realisierungsform gebracht.

Döschnitz und Haus Bräutigam als Glücksfälle

Schloss Schwarzburg, in dem die Gemeinde finanziell nur Zaungast ist, hatte es da leichter, eine Synthese aus architektonischem Anspruch und machbaren Wirklichkeiten zu finden. Auch in Döschnitz, wo die Gemeinde für das Heimatmuseum eine Lösung fand und schließlich über eine Stiftung ein Sondervermögen schuf, das eine dauerhafte Zukunft für das Haus sicherstellt, lief der Prozess in der Kommune weitgehend geräuschlos. Und im Schwarzburger „Haus Bräutigam“, bei dem sich Weimarer Architekten der besonders gefühlvollen Revitalisierung eines Sommerfrische-Hauses widmen, wächst die kleine Pflanze der Projektverankerung in der Bürgerschaft trotz mancher Rückschläge langsam voran.

Beide Wasserfrischen hängen fest

Spezieller wurde es erst wieder auf der Zielgeraden: Die Begegnungsorte zwischen Menschen und Fluss entlang der Schwarza in Obstfelderschmiede und Schwarzmühle sollten längst Realität sein, doch auch hier steht einer hohen Förderquote ein Stadtrat gegenüber, der seinen Anteil gedeckelt hat. Prompt liegen die Projekte, nachdem die Ausschreibung hohe Überschreitungen brachte, so lange auf Eis, bis geklärt ist, ob die Fördermittel ausnahmsweise noch ins neue Jahr übertragen werden können.

So bleibt am Ende eines Jahrzehnts zu konstatieren, dass die IBA durchaus gezeigt hat, welche Projekte realisiert werden können, wenn städtische Architekten auf dem Land zeigen wollen, was möglich ist - und wenn finanzielle Zwänge eben nicht das letztliche Kriterium sind. Manch graues Haar auf den Kopf von kommunalen Kassenwarten und Bauamtsmitarbeitern geht aber mindestens auch auf ihr Konto.

Tag der Sommerfrische wichtigster immaterieller Nutzen

Der wirklich zählbare Erfolg steht zwar auch in den Hochglanzbroschüren der IBA, ist aber letztlich dem unermüdlichsten unter den Lobbyisten für das Schwarzatal zu verdanken. Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal mit ihren bekanntesten Gesicht namens Burkhardt Kolbmüller hat das Verdienst, den Tag der Sommerfrische alljährlich Ende August zu einem Anlass gemacht zu haben, bei dem sich Bürgerschaft und kreative Gäste so zusammenfinden, dass er einer der ganze wenigen Punkte ist, bei denen das Schwarzatal mit einer Stimme spricht.

Ortsübergreifende Identitätsstiftung also, von der die Kommunalpolitik noch Lichtjahre entfernt zu sein scheint.