Ohne Gegenstimme hat der Gemeinderat beschlossen, Sindy Hoffmann und Mike Löwe die Jugendherberge in Schwarzburg bis Silvester 2041 zu vermieten. Anschließend jeweils zwei Jahre Verlängerung mit sechs Monaten Kündigungsfrist inklusive. Die beiden haben eine Postanschrift in Neidenberga.

Im Beschlusstext hieß es, die beiden künftigen Pächter – nach dem Beschluss des Gemeinderates bedarf es nun noch der Unterschrift der beiden Parteien auf dem Vertrag – hätten ihr Konzept am 8. Oktober nochmals im Gemeinderat, allerdings in nichtöffentlicher Sitzung, vorgestellt.

Bürgermeisterin Birgit Printz (parteilos) betonte in der sehr kurzen Aussprache zum Tagesordnungspunkt, damit gehe eine lange Suche der Gemeinde nach einer geeigneten Nachfolge in dem Traditionshaus zu Ende. Ziel des Gemeinderates, der eigens für diesen Zweck eine dreiköpfige Arbeitsgruppe eingesetzt hatte, sei es gewesen, einen Vertragspartner zu finden, mit dem der Charakter des Hauses als Jugendherberge so weit wie möglich erhalten bleibe.

Mehrere Bewerber zogen sich zurück

Außer dem Hauptgebäude gehören weitere Liegenschaften zu den beiden zusammen fast 18.000 Quadratmeter großen Gelände, darunter auch der Bungalowplatz mit dem Haus „Köthen”, mit Aufenthaltsräumen, Übernachtungsräumen und einer Ferienwohnung. sowie fünf Bungalows mit zusammen 15 Einheiten. Es habe zwischendurch mehrere Bewerber gegeben, die anderen hätten allerdings dieselbe im Verhandlungsverlauf wieder zurückgezogen.

Die Gemeinde erhebt einen monatlichen Pachtzins von 666 Euro, verweist auf den Umstand, dass das Hauptgebäude „Am Buschbach” denkmalgeschützt ist und geht davon aus, dass in der Pachtzeit die Instandhaltung, Reparatur und Modernisierung Sache des Pächters ist. Gleichwohl muss dieser alles, was er tun will, mit der Gemeinde abstimmen und einen mit einem Architekten oder Bauingenieur abgestimmten Investitions- und Modernisierungsplan vorlegen.

Mehrfach legte auch Arbeitsgruppenkoordinator Frank Otto Wert auf die Feststellung, dass es vor allem deswegen so lange gedauert habe, weil die Gemeinde alles in ihrer Macht Stehende tun wollte, um nicht nur geeignete Pächter zu finden, sondern auch, um vertraglich abzusichern, dass die Liegenschaften und Gebäude nur zum sogenannten „Charakternutzungszweck Jugendherberge mit Ferienwohnungen, Bungalows und weiteren Freizeitangeboten” zur Verfügung stehe und sich daran nichts an der Gemeinde vorbei ändern dürfe. Warum es all dieser Beteuerungen bedurfte, wurde nicht ausgesprochen.

Neue Pächter haben Erfahrung als Herbergseltern

Die neuen Pächter sind seit Jahr und Tag Jugendherbergseltern. Bisher betrieben sie die Jugendherberge Niedenburg in Neidenberga (Gemeinde Drognitz). Da die Gemeinde das Objekt verkauft hat, kommt dort nach dem Willen des Gemeinderates eine weitere Nutzung als Jugendherberge nicht in Betracht.

Schwarzburgs Bürgermeisterin Heike Printz will möglichst bald nach der Unterschrift unter den Vertrag die künftigen Vorstellungen der neuen Herbergseltern öffentlich machen. So lange müsse man noch Geduld haben, beschied sie Nachfragen unserer Redaktion.