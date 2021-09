Die Jungen wählen in Königsee schon einmal vorab

Rückblick ins Jahr 2018: Larissa Schubert wirft ihre Stimme bei der U18 Wahl in Königsee in die Wahlurne.

Königsee Im Waldhaus sollen sich die Kandidaten dem Urteil derer stellen, die schon mal für die Wahl 2025 üben werden

Wie bereits in den Wahljahren zuvor beteiligt sich die mobile Jugendarbeit des Jugendfördervereins Saalfeld-Rudolstadt auch 2021 an der im Vorfeld der Bundestagswahl stattfindenden größten politischen Bildungsinitiative der Bundesrepublik Deutschland: der u18-Wahl für Kinder und Jugendliche. Am Dienstag ist das Waldhaus in Königsee Schauplatz dieser Wahl.

Erklärtes Ziel dabei sei es, so die Veranstalter, Kinder und Jugendliche mit dem demokratischen Instrument Wahl vertraut zu machen und sie zu befähigen, „Politik zu verstehen, Unterschiede in den Partei- und Wahlprogrammen zu erkennen und Versprechen von Politikerinnen und Politikern zu hinterfragen. Kinder und Jugendliche sollen so ihre eigenen Interessen erkennen und formulieren lernen, selbst Antworten auf politische Fragen finden und aktiv ihre eigene Lebenswelt mitgestalten“ (www.u18.org)

In diesem Jahr habe man sich, so Henry Kreutzmann, vom Jugendförderverein, unter anderem zum Ziel gesetzt, die Schüler der Klassenstufe 9 und 10 der Regelschule Königsee im Rahmen einer u18- Wahlveranstaltung zum Themenkomplex „Demokratieverständnis- Wahlen- Mitbestimmung“ zu informieren und mit ihnen gemeinsam die Wahl durchzuführen.