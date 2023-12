Die Top-5-Tipps für Saalfeld-Rudolstadt am Wochenende und den Feiertagen

Am 22. Dezember 1913 entdeckten mutige Forscher in der einstigen Grube „Jeremias Glück“ den Hohlraum, der heute als „Märchendom“ den stimmungsvollen Glanzpunkt für Führungen und Trauungen in den Saalfelder Feengrotten bildet.

1. Offene Grotten anlässlich 110 Jahre Märchendom

Es klingt wie ein Märchen: Ausgerechnet in der Weihnachtszeit vor 110 Jahren gab die Natur ihr schönstes Geheimnis preis. Am 22. Dezember 1913 entdeckten mutige Forscher in der einstigen Grube „Jeremias Glück“ den Hohlraum, der heute als „Märchendom“ den stimmungsvollen Glanzpunkt für Führungen und Trauungen in den Saalfelder Feengrotten bildet.

Bis dahin waren sie mit dem Freilegen der alten Gänge bereits bis zum „Butterkeller“ vorgedrungen, der sie in seiner weißen Reinheit beeindruckte. Doch ein leises Echo hinter dem nächsten Schutt- und Geröllkegel im Stollen ließ sie einen weiteren Hohlraum dahinter vermuten. Ihr Mut und Fleiß wurden belohnt: Sie standen nach vielen weiteren Mühen im „Märchendom“.

Daraufhin fasste der damalige Besitzer der Feengrotten, der Berliner Bankkaufmann Adolf Mützelburg, den Entschluss, das ehemalige Bergwerk zu einem Schaubergwerk auszubauen. Bereits fünf Monate später, am 31. Mai 1914, konnten die ersten Besucher im Schein der elektrischen Beleuchtung unter Tage begrüßt werden. Eine der schönsten Schaugrotten der Welt war damit für jedermann zugänglich.

Mit einem Tag der offenen Tür am Freitag, dem Jubiläumstag der Märchendom-Entdeckung, und nochmal am 23. Dezember sind alle eingeladen, die in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr auf eine kostenfreie Entdeckungsreise durch das Schaubergwerk gehen wollen.

Da die Teilnehmerzahl der Führungen begrenzt ist, wird eine Anmeldung unter Telefon 03671/55040 oder E-Mail an kundenservice@feengrotten.de empfohlen.

2. Posaunenchor musiziert auf der Heidecksburg

Alle Jahre wieder: Am 24. Dezember erklingt ab 14 Uhr im Schlossgarten der Heidecksburg Weihnachtsmusik mit dem Posaunenchor Rudolstadt. Bei dieser traditionellen Veranstaltung verteilt Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) gemeinsam mit dem Weihnachtsmann Süßigkeiten an die kleinen und großen Besucher.

Rudolstädter Einwohner und Gäste, die sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen lassen und den malerischen Blick vom Schlossgarten auf die Schillerstadt genießen möchten, sind herzlich willkommen.

3. Märchenreisen mit Andreas vom Rothenbarth

Ob Jung oder Alt - Märchen begeistern Groß und Klein und gehören zur Weihnachtszeit. Der Thüringer Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth führt am 26. und 27. Dezember durch das Schaubergwerk der Saalfelder Feengrotten und erzählt dabei Schönes und Schauriges, Lustiges und Trauriges für Kinder und Erwachsene zu folgenden Zeiten:

14 und 16 Uhr: Märchenreise für Familien mit Kindern (ab 5 Jahren)

Was tun die sieben Zwerge, während Schneewittchen ihr Haus in Ordnung hält? Wer bevölkert die unterirdischen Höhlen? Rothenbarth weiß die Antwort und führt mit bekannten und unbekannten Märchen durch eine Welt voller Wunder und Geheimnisse.

18 Uhr: Märchenreise für Familien mit Kindern (ab 10 Jahren)

In der geheimnisvollen Kulisse der farbenreichsten Schaugrotten der Welt lässt Rothenbarth Märchen Wirklichkeit werden. Magische Bewohner unterirdischer Welten und zauberhafte Wesen kommen zu Wort und lassen den Rundgang zu einem Erlebnis für (größere) Kinder und ihre Eltern werden.

Anmeldung und weitere Auskünfte: Tourist-Information Saalfeld, Telefon 03671/522181 und Kundenservice Feengrotten, Telefon 03671/55040.

4. Musik zur Christmette am Heiligen Abend

In der festlich erleuchteten Stadtkirche St. Andreas in Rudolstadt erklingen am Heiligen Abend ab 23 Uhr Weihnachtslieder zum Hören und Mitsingen. Griseldis Klein (Sopran) und Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen (Orgel) musizieren Choräle aus dem Gesangbuch von Bach-Schemelli und Max Reger. Pfarrer Martin Krautwurst hält die Predigt.

5. Eine Party für jeden Abend im Städtedreieck

Wer es laut und tanzbar möchte, kann das Wochenende und die Weihnachtsfeiertage quasi durchtanzen. Los geht es am Freitag mit dem vom PKC Ehrenräte organisierten opulenten Weihnachtsball für alle Schülerinnen und Schüler, Ehemalige, Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasium Fridericianum. Von 19 bis mindestens 2 Uhr wird in den Saalgärten Rudolstadt gefeiert bei einem Tanzabend im vorweihnachtlichen Flair bei Cocktails, Shots und bester Tanzmusik.

Am Sonnabend lädt das Vogue 2.0 im Rudolstädter Kino zur Xmas-Party mit Blondee & Friends ein. Bis 4 Uhr morgens gibt es Musik von diversen DJs. Am Heiligen Abend schließt sich das Ost-Rock-Kaffee in Rudolstadt mit einer Weihnachtsaftershowparty ab 20 Uhr an. Es gibt zunächst Hits aus den 90ern, später Ska, Punk und Indie.

Und am ersten Feiertag steigen die Party in der Diskothek am Dittersdorfer Weg in Bad Blankenburg und parallel dazu in der Stadthalle der Fröbelstadt der Weihnachtstanz. Als Highlight gibt es die Band Swagger. Unterstützt werden sie dabei von DJ Böhmi im Großen Saal und dem Hirschtanz im Kleinen Saal mit DJ Gee-K & Chris van Kohn.