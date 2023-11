Die Top-fünf-Veranstaltungstipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Die Saalfelder Vocalisten laden am Sonnabend zum Liederabend in das Saalfelder Stadtmuseum ein.

Saalfeld-Rudolstadt Viel Musik gibt es rund um den ersten Advent. Aber auch einen Spielenachmittag.

Das erste Adventswochenende steht bevor. In Saalfeld und Rudolstadt haben die Weihnachtsmärkte geöffnet. Am Sonnabend folgt die Adventsmeile in Bad Blankenburg. Zudem laden die Händler der Saalfelder Innenstadt am ersten Advent zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Wo es sonst noch überall im Landkreis Weihnachtsmärkte und -aktionen gibt, war an anderer Stelle bereits angekündigt. Aber es ist noch mehr los an diesem ersten Dezemberwochenende. Hier wie gewohnt unsere Top-fünf-Tipps:

Wichtelmarkt an den Pagenhäusern

Zum Wichtelmarkt wird am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr an die Pagenhäuser am Schlossaufgang IV in Rudolstadt eingeladen. Es gibt selbst gemachten Glühwein und selbst gebackene Plätzchen, einen Waffelbäcker, Geschenke und antiken Schmuck, liebevoll Hergestelltes aus Holz und Papier. Der Weltladen mit Familie Post ist dabei mit einer bunten Auswahl an Leckereien, Antikem für die Weihnachtszeit wie Kerzenleuchter und Plätzchenschalen, Honig aus der nahen Umgebung und vielem mehr.

Spielezeit in den Rudolstädter Saalgärten

In Zusammenarbeit mit dem Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt und dem Sachgebiet Kinder- und Jugendarbeit der Stadtverwaltung Rudolstadt wird am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr zur Lan-Party in die Saalgärten in Rudolstadt eingeladen. Hier werden Gaming und Medienpädagogik spielerisch verbunden. Neben aktuellen Spielen für die Playstation VR 4 & 5 stehen Nintendo Switch und legendäre Retro Games bereit, aber auch Brett- und Kartenspiele. Im Mittelpunkt stehen der gemeinsame Spielspaß für Jung und Alt sowie ein souveräner und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Spielen. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten.

Liederabend mit den Saalfelder Vocalisten

Am Samstag veranstalten die Saalfelder Vocalisten einen vorweihnachtlichen Liederabend. Es werden advent- und weihnachtliche Weisen zu Gehör gebracht. Die Veranstaltung ist als kleine musikalische Reise gedacht, denn Weihnachten wird beinahe überall auf der Welt gefeiert, und die vorgesehenen Lieder stammen aus vielen Ländern und verschiedenen Erdteilen. Zwischen den Liedern liest die Saalfelderin Nordrun Strunz kleine Geschichten rund um die Weihnachtszeit vor. Es werden adventliche Getränke gereicht. Die Veranstaltung findet im Foyer des Saalfelder Stadtmuseums statt. Beginn ist 19 Uhr. Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei; es wird um Spenden gebeten.

Carillonkonzert im Bergfried-Park

Am Sonntag von 15 bis 15.45 Uhr spielt Knut Schieferdecker das älteste Carillon Deutschlands im Saalfelder Bergfried-Park.

Die Glocken wurden 1924 in der Glockengießerei Ulrich AG in Apolda gegossen und werden per Hand über einen Glockenspieltisch und die dazugehörige Traktur zum Klingen gebracht.

Es erklingen Kompositionen der Adventszeit sowie deutsche und internationale Weihnachtslieder. Während der Carillon-Vorstellungen werden Glockenlebkuchen und Glühwein verkauft.

Musikschulkonzert zum ersten Advent

Die Kreismusikschule Rudolstadt lädt auch in diesem Jahr herzlich zum Adventskonzert in die Lutherkirche ein. Besucher können sich auf einen Abend voller musikalischer Höhepunkte, präsentiert von talentierten Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule Rudolstadt, freuen. Das abwechslungsreiche Programm umfasst traditionelle Weihnachtslieder, klassische Stücke und moderne Interpretationen, die die Vielfalt der musikalischen Talente der Schüler widerspiegeln. Beginn ist 16 Uhr.