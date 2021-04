Diebe heben Rüttelplatte mit Bagger aus einer Grube bei Teichel

Teichröda In Teichröda haben Unbekannte mithilfe eines Baggers eine Rüttelplatte gestohlen. Sie verursachten damit Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Der Diebstahl einer sogenannten Rüttelplatte ist der Polizei am Donnerstag mitgeteilt worden. Wie die Polizei mitteilte, war diese auf einer Baustelle in der Nähe von Teichel im Einsatz und über Nacht von Mittwoch zum Donnerstag in einer circa drei Meter tiefen Baugrube abgestellt.

Die unbekannten Täter starteten hier einen in der Nähe befindlichen Bagger der Baufirma, hoben damit die Rüttelplatte aus der Grube und verschwanden anschließend damit.

Der Wert der Beute wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter Telefon: 03671 56 0 oder per E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de zu melden.