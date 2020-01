Mit Tritten und einem Schlag ins Gesicht griffen die Diebe den Ladendetektiv in Rudolstadt an. (Symbolbild)

Diebe verprügeln Ladendetektiv in Rudolstadt

Ladendiebe haben am Freitagabend im Rudolstädter Ortsteil Schwarza einen Ladendetektiv verprügelt und sind anschließend geflohen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Detektiv in dem Supermarkt Am Spielborn die beiden jungen Männer gegen 20.20 Uhr beobachtet, wie sie etwas stehlen wollten. Der Detektiv sprach sie darauf an. Die beiden mutmaßlichen Diebe schlugen und traten daraufhin auf den Detektiv ein und flüchteten über den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Die Polizei, die mit einem Großaufgebot und einem Spürhund nach den Tätern suchte, konnte sie nicht finden. Die Polizei bittet nun unter Telefon 03672 /4171464 um Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern.

Einer der Diebe sei etwa 18 bis 25 Jahre alt, schlank, deutsch oder osteuropäisch und habe eine schwarze Jeans, ein graues Sweatshirt mit Aufdruck und eine rote Jacke mit Pelzkragen getragen. Der zweite Räuber soll ebenfalls 18 bis 25 Jahre alt sein, schlank und deutsch oder osteuropäisch und war mit einer blauen Hose, einem weißen Oberteil und einer schwarzen Lederjacke bekleidet.