Diebe wollten in Rudolstadt Parfüm im Wert von über 1000 Euro stehlen - Polizeifahndung

Rudolstadt. In Rudolstadt konnten Parfümdiebe daran gehindert werden, Waren im Wert von über 1000 Euro zu stehlen. Die Polizei fahndet nun nach einer Frau und zwei Männern.

Am Samstagmittag konnten Angestellte einer Drogeriefiliale in Rudolstadt den Diebstahl von Parfum in Höhe von rund 1200 Euro verhindern. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Laut Polizei handelt es sich um eine Frau und zwei Männer - sie werden wie folgt beschrieben:

die ist Mitte 20,

hat dunklerote Haare, die zu einem Zopf zusammen gebunden waren,

sie trug helle Turnschuhe, eine dunkle Hose und eine Jacke,

außerdem trug sie einen roten Rucksack.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einer der gesuchten Männer

ist zwischen 30 und 40 Jahre alt,

er trug eine hellgraue Lederjacke, blaue Jeans und eine neongrüne Mütze,

er war Krücken unterwegs und flüchtete in Richtung Bleichwiese.

Der andere gesuchte Mann

ist etwa 30 Jahre alt,

er trug eine hellblaue Jeans und eine Kapuzenjacke mit Khakimuster,

der Gesuchte mit krausem Haar entkam in Richtung Oststraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 zu melden.