Diebin stiehlt Rudolstädter Rentnerin 500 Euro Bargeld

Unerfreulichen Besuch hatte eine 87-jährige Frau aus Rudolstadt bereits am vergangenen Freitag. Sie setzte erst am Montag die Polizei darüber in Kenntnis, die nun nach möglichen Zeugen oder auch möglichen weiteren Geschädigten sucht. Folgendes war passiert:

Am Freitag, den 5. Februar, erschien in den Mittagsstunden eine bislang unbekannte Frau an der Haustür der späteren Geschädigten in Rudolstadt in der Scheinpflugstraße. Diese Person hatte das Mittagessen des Pausenservice in der Hand, bat um Einlass in die Wohnung und drängte sich an der Bewohnerin in die Wohnung hinein. Die Unbekannte bat die Geschädigte dann um Lebensmittel, woraufhin die 87-Jährige in die Küche lief, etwas zusammenpackte und es der Frau mitgab.

Im Nachhinein stellte die Geschädigte fest, dass aus ihrer Geldbörse insgesamt 500 Euro Bargeld entwendet wurden- von der vermeintlichen Beschuldigten fehlte zum Zeitpunkt des Bemerkens bereits jede Spur.

Die mögliche Täterin kann laut Polizeiangaben wie folgt beschrieben werden:

weiblich, etwa 160 bis 165 cm groß und von korpulenter Statur

scheinbares Alter zwischen Ende 40 bis Anfang 50

trug eine handelsübliche Maske

kurze blonde Haare mit roten Strähnen

bekleidet mit dunkler Hose, hellen Schuhen sowie dunkelbraunem Anorak mit weiß abgesetztem Reißverschluss und Taschen

sprach sehr schlecht deutsch, mit womöglich russischem oder polnischen Akzent

Wer Hinweise zur Gesuchten geben kann oder eine ähnliche Situation erlebt hat, kann sich telefonisch bei der Polizei Saalfeld melden: 03671/560.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass weder telefonisch noch persönlich an Unbekannte Auskünfte zu Vermögen, Bargeldbeständen oder -verstecken im Haus erteilt werden sollte. Zudem werden, insbesondere lebensältere, Menschen darauf hingewiesen, keine Unbekannten in die privaten Räume hinein zu lassen.

