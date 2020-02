Diebstahl und Beleidigung: Rudolstädter Brüder vor Gericht

Das gibt es nicht alle Tage. Auf der Anklagebank im großen Saal des Rudolstädter Amtsgerichtes hatten am Donnerstagvormittag drei Brüder Platz genommen. Sie kommen aus Rudolstadt und sind zwischen 19 und 21 Jahre alt. Zu verantworten hatten sie sich unter anderem wegen Diebstahls, Beleidigung, Einbruchs.

Zeugen bestätigten im Wesentlichen die Tathergänge, so wie sie in der Hauptverhandlung zur Sprache kamen.

Eher zufällig kamen die Beamten in der Nacht des 3. Mai 2018 dem Holzdiebstahl auf die Spur. „Es war die Zeit, in der in Rudolstadt immer wieder gelbe Säcke angezündet wurden. Deshalb wurden die Streifen verstärkt. Dabei sind uns die jungen Männer mit dem mit großen Holzbalken beladenen Bollerwagen aufgefallen. Wir haben sie kontrolliert und festgestellt, dass das Holz entwendet wurde“, so ein Polizeibeamter im Zeugenstand.

Auslöser für einen Polizeieinsatz in der Wohnung der Angeklagten in der Gartenstraße am 10. Oktober 2017 war eigentlich zu laute Musik. Beim Eintreffen allerdings stellten die Beamten den typischen Marihuana-Geruch fest. „Der Aufschrei der Bewohner war groß, es folgten verbale Auseinandersetzungen und Beleidigungen. Einer der jungen Männer war so uneinsichtig, dass wir ihm Handschellen anlegen mussten“, so schilderte ein Zeuge das Geschehen.

Zwei der drei Angeklagten waren zudem an zwei Einbrüchen in Gartenhütten beteiligt, wobei sie in einem Fall einen Fernseher entwendeten, es in einem anderen beim Versuch beließen, als sie eine Überwachungskamera bemerkten. Sachschaden war trotzdem entstanden. Einer der Brüder hatte zudem unabhängig davon noch ein Fahrrad entwendet.

Gesellschaft duldet das nicht

Die Staatsanwaltschaft sah für den nur an dem Holzdiebstahl beteiligten Bruder die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs als angemessene Strafe. Dem folgte das Gericht. Für die beiden anderen Brüder, die sich auch im Gerichtssaal wenig einsichtig und respektvoll zeigten, sollte das Urteil härter ausfallen.

„Damit sie merken, dass es ernst ist. Und sie gewisse Grundüberzeugungen für das Zusammenleben mit anderen Menschen lernen“, wie die Staatsanwältin sagte. So verurteilte das Gericht den Ältesten des Trios wegen mehrfacher Beleidigung und mehrfachen Diebstahls sowie für den Besitz eines Schlagstockes zu drei Wochen Jugendarrest. „Er glaubt, dass es ein Spaß ist, eine Straftat zu begehen und Zeugen bloßzustellen. Hier kann man nur durch einen Arrest klar machen, dass so etwas nicht geht und die Gesellschaft dies nicht duldet“, so der Richter zur Begründung.

Sein jüngerer Bruder muss sich für sechs Monate der Betreuung und Aufsicht eines Sozialpädagogen unterziehen und zudem 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.