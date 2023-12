Während im hiesigen Landkreis nur das Heinrich-Böll-Gymnasium Saalfeld Ende November Anschluss an das Breitbandnetz gefunden hat, profitieren Schüler und Lehrer des Gymnasiums in Pößneck bereits seit April 2020 von einem Glasfaser-Anschluss, der tatsächlich bis zu 1000 Mbit/s an Geschwindigkeit und immerhin bis zu 660 Mbit/s an Download ermöglicht.