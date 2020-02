Der Aldi-Markt in der Rudolstädter Oststraße. Er will größer werden.

Rudolstadt. Aldi in Rudolstadt-Ost will 400 Quadratmeter mehr Fläche. Die Stadt ist dagegen.

Discounter in Rudolstadt-Ost will mehr Verkaufsfläche

Der Aldi-Markt in der Rudolstädter Oststraße schließt am 27. Februar. Grund sind umfangreiche Umbaumaßnahmen. Die Wiedereröffnung ist für Mitte Juni geplant, so werden die Kunden informiert. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um einen Umbau im Bestand unter Einbeziehung der Flächen der ehemals dort befindlichen Fleischer- und Bäckerfilialen.

Unabhängig davon hatten die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses diese Woche über einen Antrag des Discounters bezüglich der Erweiterung der Verkaufsfläche von bisher 800 auf dann 1200 Quadratmeter zu befinden. Diesem Vorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. Nachbesserung bei Verkehrsanbindung Zur Begründung hieß es, das Vorhaben füge sich nach Art der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmeter sind nur in „Sonstigen Sondergebieten“ zulässig. Gegen die Ausweisung eines solchen Sondergebietes sprechen die verkehrliche Anbindung beziehungsweise die Beeinträchtigungen, welche das Vorhaben insbesondere auf die bereits heute unübersichtliche Verkehrssituation in der Oststraße im Bereich des Knotens Cumbacher Brücke hervorruft. Der Marktbetreiber sei aufgefordert gewesen, hier nachzubessern, was aber nicht passiert sei, so die Information der Verwaltung. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass die Stadt zwar zum gemeindlichen Einvernehmen gefragt wird, nicht aber Herr des Verfahrens ist. Über den Bauantrag entscheidet die Baubehörde des Landratsamtes. Aus den Reihen der Ausschussmitglieder hieß es, man solle mit dem Antragsteller im Gespräch bleiben, „sonst ist er womöglich weg“.