Diskussion in Rudolstadt über die Macht der Commons

Von der „Macht der Commons“ handelt das Buch, das Autorin Silke Helfrich am Donnerstag, 11. Juni, ab 19 Uhr auf der Burgterrasse oder bei Regen in den Säulensälen der Heidecksburg in Rudolstadt vorstellen und zur Diskussion einladen wird.

Zur Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit der Stadtbibliothek Rudolstadt heißt es im Vorfeld: Der Wunsch nach einer gerechteren Welt ist kein utopischer Traum. Das zeigt das Buch „Frei, Fair und Lebendig – Die Macht der Commons“ anhand vieler detaillierter Beispiele aus Theorie und Praxis. Es zu lesen ist der erste Schritt, die Welt mit einer neuen Offenheit und mit neuen Ideen anzuschauen. Dieses Buch soll Mut machen. Denn es zeigt nicht nur, wie Menschen sorgsamer wirtschaften können, sondern es vereint ein beziehungsreiches Denken mit einer neuen Art zu handeln.

Das Ziel ist eine lebendige Gesellschaft, in der Gemeingüter – sogenannte „Commons“ – nach fairen Maßstäben verteilt und gemeinsam genutzt werden können. Dabei geht es ganz zentral um die Frage, was „jenseits von Markt und Staat“ möglich ist und wie Commons-Praktiken dabei helfen, freie und gerechte Gesellschaftsverhältnisse zu gestalten. Ganz praktisch können so Häuser und Fahrzeuge in ähnlicher Weise wie eine Wikipedia entstehen.

Bessere Zukunft bauen mit sozialen Innovationen

Das Buch stiftet zudem an, wie ein „Commoner“ zu denken: Es bietet eine Sprache für die Welt von morgen und verändert nicht nur Wirtschaft und Politik – es verändert auch uns. Commons oder Gemeingüter sind immer da, oft unbemerkt und werden erst vermisst wenn sie fehlen. In der Coronakrise wurde deutlich, dass allein der Markt keine geeigneten Lösungen in globalen Krisen bietet und der Staat nur den Rahmen liefern kann. Lässt sich mit sozialen Innovationen, die auf Gemeinwohl, Freiheit und Fairness basieren, eine bessere Zukunft bauen? Eine konkrete und praktische Antwort auf diese Frage wollen die Veranstalter mit möglichst vielen Beteiligten im Städtedreieck gemeinsam suchen und zum Mitmachen anregen.

Nach einem kurzen Input wird Silke Helfrich, Autorin und Mitbegründerin der Commons Strategies Group, gemeinsam mit allen interessierten Teilnehmerinnen der Frage nachgehen, wie wir überkommene Denkmuster freilegen und ein gelingendes Miteinander vor Ort gestalten können. Der Eintritt ist frei.