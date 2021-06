Dörnfeld hat einen neuen "Seifenbrunnen"

Dörnfeld an der Heide Froschquaken bestätigt den Erfgolg der landschaftpfelgerischen Maßnahmen

Im Königseer Ortsteil Dörnfeld an der Heide unmittelbar an der Ilmenauer Stadtgrenze hat sich die Zugänglichkeit des dort verlaufenden Fahrradweges, der sogenannten Waldrandroute, weiter verbessert. Grund dafür ist der jetzt abgeschlossene Ausbau des ländlichen Weges „Zum Seifenbrunnen“ in dem kleinen Dorf.

Laut Stadt-Pressesprecherin Anne Baum erfolgte mit der bautechnisch so genannten Zustandsfeststellung die Verkehrsfreigabe der ausgebauten Wegbereiche. Bis auf Restarbeiten an den Banketten und den noch ausstehenden Ausgleichspflanzungen, die für den Herbst vorgesehen sind, sei die Maßnahme abgeschlossen.

Weil Straßenbau auch wieder planerisch "ausgeglichen" werden muss, ist auch dies hier passiert. Die Ausgleichsarbeiten zur Ertüchtigung des Gänseteiches seien bereits erledigt, so Anne Baum weiter. "Der Teich ist auch bereits zur Hälfte gefüllt und bereits bewohnt, vor Ort erkenn- und hörbar durch Froschquaken."