Dokumente der Köditzer Porzellanfabrik Paris im Staatsarchiv

Oberköditz/Rudolstadt Frank Wagner vom Königseer Literatur- und Geschichtsverein vermittelte die Übergabe der Geschäftsunterlagen

Konrad Arnold aus Königsee hat jetzt die Geschäftsunterlagen der ehemaligen Porzellanfabrik Gebrüder Paris, Oberköditz an Archivdirektor Dieter Marek vom Staatsarchiv Rudolstadt übergeben.

Die Übergabe vermittelte Frank Wagner vom Königseer Literatur- und Geschichtsverein, teilt Gert Hertel vom Förder- und Heimatverein Köditz mit. Und er scheibt weiter: Konrad Arnold, 1940 geboren, lernte von der Pike auf das Porzellanhandwerk in der Porzellanfabrik Gebrüder Paris in Oberköditz und war ab 1972 Betriebsleiter der Porzellanfabrik, bis zum Übergang in einen größeren VEB, wo er technischer Leiter für die Porzellanfabriken Adalbert Beck (Königsee), Porzellanwerk Garsitz (früher Roehler) und Gebrüder Paris in Oberköditz wurde.

Im Jahr 1995 konnte er vor dem Abriss des Betriebsgebäudes des Porzellanwerkes Gebrüder Paris in Oberköditz die Unterlagen sichern. Diese bestehen aus einer Vielzahl von Geschäftsbüchern, Verträgen, Lohnabrechnungen, Katalogen und vielem mehr und reichen bis zur Betriebsgründung im Jahr 1888 zurück.

Es sind aber auch Unterlagen der Gegenseitigen Hilfe der damaligen Arbeiter mit dabei. Diese hatten dort Geld eingezahlt bzw. sich geliehen und verwaltet wurde dies von der Porzellanfabrik.

Archivdirektor Dieter Marek dankte im Namen des Staatsarchives Konrad Arnold für die Übergabe. Er könne zwar noch keinen genauen Zeitpunkt nennen, sicherte aber grundsätzlich zu, dass die Unterlagen entsprechend der personellen Ausstattung des Archives gesichtet, katalogisiert und aufbereitet werden. Damit können diese dann in der Zukunft allen Interessierten im Archiv zur Einsicht zur Verfügung stehen und bleiben der Nachwelt so erhalten.