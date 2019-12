Schauspieler Markus Seidensticker mimt Donald Trump in unverkennbarer Manier.

„Donald Trump“ zu Gast in Rudolstadt

Dass ein gespielter Stargast das Publikum so zum Beben bringen kann, zeigt Markus Seidensticker bei der achtzigsten Ausgabe von „MMM – Was bin ich?“ als er als Donald Trump die Bühne betritt. Hände schwingend, den Mund zur Schnute verzogen und absolut selbstüberzeugt schreitet er an die Seite von Showmoderator Roberto Lembke, der von Steffen Mensching inszeniert wird. Es ist dem US-Präsidenten-Double anzusehen, dass er viel zu sagen hat, doch bis seine Person erraten ist, muss er schweigen.

Karolin Berg, Hans Burkia, Charlotte Ronas und Benjamin Griebel sitzen mit verbunden Augen auf der Ratebank und brauchen nicht lange, bis sie wissen, wer das Publikum in Dauerlachen versetzt. Schon beim dritten Anlauf fragt Charlotte gezielt nach dem US-Präsidenten und bricht damit seine Schweigepflicht. Donald Trump springt freudig auf, dankt den Ratenden, sagt dem Publikum mehrfach, wie sehr er es liebt, grüßt „Rudolfstadt“ unzählige Male, schüttelt überschwänglich Hände. Lembkes Frage zur Echtheit seiner Haare bejaht er deutlich. Mit der Darbietung von Springsteens „Born in the USA“ und dem Ausruf „Let’s make Theatre great again“ verabschiedet er sich von der Bühne. Peter Imhof Stargast des Abends Zuvor braucht das Rateteam acht Anläufe und viel Hilfe bis es errät, das Kristin Herziger Musikvideoregisseurin ist. Die Diplom-Designerin hat bereits für Northern Lite und die Alin Coen Band Videos produziert. Ihre Berufsgeste, bei der sie den Kopf auf die Hände stützt, macht es nicht einfach für die Ratenden, für die es nach migräneartige Kopfschmerzen aussieht. Auch nur mit viel Hilfe kommt das Rateteam auf den ungewöhnlichen Beruf des Steinzeitwanderführers, den Andreas Schuster ausübt. Er bietet mehrtägige Touren auf Sardinien an, bei der die bewusste Erfahrung von Umweltbedingungen, wie Kälte und Wärme, Schlafen im Freien, aber auch die Paleo-Ernährung im Mittelpunkt stehen. Nach der Pause geht es weiter mit Lena Sontheimer, selbstständige Mediationslehrerin in Saalfeld. Die Ratenden versteifen sich bei ihrem Beruf auf physio- und psychotherapeutische Angebote. „Komme ich zu Ihnen, wenn ich eine Macke habe?“, will Hans wissen und löst damit Gelächter aus. Nachdem heraus kommt, dass Lena Sontheimers Angebot nicht bei der Krankenkasse abrechenbar ist, ist die Verwirrung groß. Nach zehn Mal Nein gibt es die Auflösung. Der reale Stargast des Abends, Moderator Peter Imhof, wird nur mit sehr vielen Hinweisen durch Lembke erraten. Er hinterfragt, wo ihn seine Eltern immer suchten: „Steffen ist ...“? Dass damit „im Hof“ gesucht ist, leuchtet den Ratenden nur schwerlich ein. In der Pause verkündet Lembke stolz, dass 407 Euro für die Tafel Saalfeld-Rudolstadt zusammen gekommen sind. Die Spenden wurden im Publikum zu Beginn der Vorstellung gesammelt.