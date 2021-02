Doppelpremiere für zwei Schwarzatalfeuerwehren

Die Feuerwehr in Sitzendorf hat am Mittwoch zwei Premieren absolviert. "VKU H2", lautete die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage in Sitzendorf. Die feuerwehrspezifische Abkürzung H2 bedeutet eine Kategorie mit eingeklemmter Person, Unwettereinsatz, Baugrubensicherung und ähnlichem.

Das besondere: Zum ersten Einsatz in diesem Jahr und zum ersten Mal überhaupt rückten eine Feuerwehrfrau und sechs Feuerwehrmänner vom neuen Standort am Schwimmbad zum Einsatz aus. Das war die Feuertaufe für das neue Gerätehaus, die aus Sicht der Wehrführung "tadellos" absolviert wurde.

Ortsbrandmeister Frank Breuers Resümee: "Vielen Dank an die Einsatzbereitschaft und guter Zusammenarbeit aller Rettungskräfte in diesen schwierigen Zeiten!" Und er sandte auch einen Gruß an die Nachbarn schwarzatalabwärts: "Allzeit gute Fahrt für unsere Schwarzburger Kameradinnen und Kameraden, die ihren ersten Einsatz mit ihrem neuen Löschfahrzeug fuhren."

Zu den Unfalldetails ist bisher noch nichts weiter bekannt.